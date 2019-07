Les experts-comptables développent le conseil stratégique aux entreprises

Le Domaine de Verchant, à Montpellier, a accueilli le 16 juillet la prestation de serment de 39 nouveaux experts-comptables, qui viendront renforcer les rangs d'une profession qui pèse dans l'ex-Languedoc-Roussillon et l'Aveyron : avec 1 011 professionnels et 1 200 sociétés, l'ordre des experts-comptables de Montpellier figure au cinquième rang des conseils régionaux de l'ordre (CRO) en France.

L'opération voyait aussi l'organisation de la 2e Journée régionale du numérique, destinée aux professionnels et notamment aux petits cabinets (moins de dix salariés) afin de les acclimater aux évolutions technologiques du métier. "Nous venons tout juste d'intégrer les logiciels de type OCR (permettant la reconnaissance optique des caractères des documents comptables, ndlr) et nous voyons déjà arriver les solution à base d'IA qui font directement de la captation d'écritures comptables : tout cela va très vite", note Philippe Lamouroux, président de l'ordre des experts-comptables (OEC) à Montpellier.

La journée a aussi fourni l'occasion d'une réflexion sur les nouveaux enjeux stratégiques que se posent à la profession, à la recherche de nouveaux revenus. Après avoir développé l'accompagnement personnalisé en gestion patrimoniale en 2017 (ce qui a conduit à la création d'une certification sur le sujet), puis la délivrance d'attestions en RSE en 2018 (la publication d'informations non-financières en rapport avec les pratiques sociales et environnementales des PME sera obligatoire d'ici cinq à six ans), le CRO veut développer dès cette année le conseil stratégique aux entreprises, ou "conseil de direction".

"Quand les experts-comptables ont cette réflexion pour eux, ils peuvent l'avoir pour leurs clients, en les accompagnant dans leur stratégie, leur business plan, etc. C'est vrai notamment pour les jeunes créateurs d'entreprise, à qui nous pouvons apporter notre expérience en benchmarking, nos réseaux, etc. C'est un travail d'accompagnateurs, et non un travail de conseil, car il y a une récurrence qui va au-delà d'un contrat de mission. Nous le ferons en interprofessionnalité avec d'autres métiers tels que les avocats ou les notaires", explique Philippe Amouroux.