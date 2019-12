Créalia vise 3 M€ de prêts d'honneur en 2020

"Le fonds régional Créalia a soutenu cette année 39 projets pour un montant de 2,4 M€ et vise les 3 M€ de prêts en 2020," a, en substance, expliqué Stéphane Marcel, entrepreneur et président de ce fonds abondé en fonds privés et fonds publics afin d'octroyer des prêts d'honneur à 0 % aux chefs d'entreprises innovantes de la région.