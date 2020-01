La Banque Populaire du Sud et Multicroissance créent un fonds de capital investissement

La Banque Populaire du Sud (BPS) et la Banque Populaire Occitane viennent de procéder à une augmentation de capital, à hauteur de 20 M€, de Multicroissance, société de capital investissement de la seconde. Deuxième phase de l'annonce : Multicroissance et la BPS viennent de s'allier, à parité, pour lancer et cogérer un nouveau fonds de capital investissement sur le périmètre de la BPS, baptisé Sud Croissance.

Sud Croissance est dotée de 10 M€ de fonds propres dès ce lancement, et pourra investir, en cofinancement avec Multicroissance ou d'autres partenaires, au capital des entreprises régionales sur des tickets pouvant atteindre 6 M€.

"Pour un entrepreneur faire appel à un capital-investisseur, lui permet de renforcer ses fonds propres pour propulser son entreprise à un autre stade de développement, mais aussi, dans certains cas de commencer à la transmettre tout en restant actionnaire de celle-ci. Dans cet environnement, la Banque Populaire Sud a décidé de créer un fonds Sud Croissance accompagné par les équipes de Multicroissance. C'est un formidable outil pour accompagner certains de nos clients dans leurs opérations de développement et de transmissions. L'ensemble des équipes des centres d'affaires et nos experts en ingénieries financières peuvent désormais proposer cette solution à nos clients, jouant ainsi pleinement notre rôle de banque au service du développement de nos territoires."

Un premier investissement vient d'être bouclé par Sud Croissance au capital de l'entreprise Maison Tarbouriech, basée à Marseillan (34) et conceptrice de tables innovantes pour l'ostréiculture émulant le mouvement des marées. "La Maison Tarbouriech entend accélérer sa croissance et développer le concept de tourisme d'expérience ostréicole en intégrant les dimensions gustatives à travers le déploiement de l'agro-tourisme et de bien-être, issus de l'huître", dont un comptoir de dégustation, un restaurant gastronomique ou un centre de soins cosmétiques Ostréalia, fait savoir la BPS.

La Banque Populaire du Sud est présente dans neuf départements. Elle compte 560 000 clients, 224 000 sociétaires, 2 070 collaborateurs déployés sur 240 agences, sept centres d'affaires dont un qui accompagne les start-ups.