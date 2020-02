La Banque Populaire du Sud met la « data » au service de ses clients

Avec pas moins de 560 000 clients, 224 000 sociétaires et 240 agences, la Banque Populaire du Sud a su s'implanter durablement sur le territoire du sud de l'Occitanie, de Perpignan à Nîmes. Une banque coopérative régionale pour laquelle le virage vers de nouvelles pratiques digitales innovantes sonnait comme une évidence.

« Nous faisons partie d'un groupe bancaire national, BPCE (Banque Populaire et Caisse d'Épargne, NDLR), qui travaille déjà sur les meilleurs usages possibles de la « data », la donnée numérique. Malgré tout, nous avons souhaité prendre l'initiative d'une démarche régionale », explique Frédéric Mercier.

Selon le directeur général adjoint de la Banque Populaire du Sud, cet ambitieux programme « data » s'articule autour d'un questionnement simple : « Comment mieux utiliser la masse de données dont nous disposons pour proposer à nos clients les offres et services susceptibles de les intéresser au moment le plus opportun pour eux ».

Analyser à bon escient le comportement des clients permettrait ainsi de déterminer si c'est ou non le bon moment pour proposer certains produits spécifiques aux clients, comme un prêt immobilier, des produits d'assurance, des services de banque à distance ou encore une offre destinée aux familles.

Alors que les consommateurs sont saturés de propositions commerciales, ce marketing ciblé paraît des plus pertinents pour une banque qui offre une gamme de plus de 250 produits différents.

Bien sûr, les données bancaires contiennent des informations personnelles sensibles.

« L'exploitation de ces données se fait exclusivement dans l'intérêt légitime du client. Nous avons une responsabilité juridique et morale qui implique de garder la plus stricte confidentialité et une très grande rigueur quant à l'interprétation des textes régissant le RGPD », insiste Frédéric Mercier.