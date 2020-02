Enerfip proche des 40 M€ collectés depuis sa création

Dans son récent bilan 2019, Enerfip, plateforme de financement participatif dédiée aux installations d'énergie renouvelable et basée à Montpellier, indique qu'elle a collecté un total de 37 M€ depuis sa création en 2016. Le montant de cette collecte s'affiche à 20,5 M€ sur l'an passé, soit 112 projets financés, représentant 1 GW de projets d'énergie renouvelable.

Depuis sa création, Enerfip a mobilisé une communauté de 20 000 membres inscrits, dont 8 000 nouveaux adhérents en 2019. Cette accélération s'explique, en plus de l'engagement citoyen grandissant pour la transition écologique, par un contexte financier et réglementaire favorable.

"Dans la foulée de la publication de l'ordonnance relevant le plafond réglementaire d'une collecte de 2,5 à 8 M€, Enerfip a bouclé fin décembre 2019 une collecte de 5,5 M€, record absolu du secteur. Ce relèvement de plafond qui sonne comme une reconnaissance de la maturité du secteur ouvre de très belles perspectives pour Enerfip, qui est désormais en mesure de répondre à de nouvelles problématiques de financement, de bridge bancaire ou de refinancement", analyse Enerfip.

L'envol de l'éolien en mer

Parmi les segments du marché en forte croissance figure l'éolien en mer : un montant de 3 M€ (soit 2 600 épargnants) a été collecté pour les trois projets d'éoliennes en mer des îles d'Yeu et Noirmoutier, de Dieppe-Le Tréport et du Golfe du Lion, portés par des consortiums emmenés par Engie. "Ces succès retentissants font suite à la première collecte française dans l'éolien en mer pour EolMed (au large de Gruissan et de port-la-Nouvelle, ndlr) en 2018, d'un montant de 400 000 €. Enerfip est à ce jour le seul acteur à avoir proposé aux citoyens de financer des projets d'éolien en mer en France", poursuit l'entreprise montpelliéraine.

En progression de 100 % en 2019, Enerfip affiche un carnet de commandes déjà signées de 30 M€ sur 2020. L'entreprise emploie 17 salariés, sur divers pôles d'activité : sélection des projets, suivi des collectes et des investissements par le service client, ou encore développement informatique de fonctionnalités spécifiques.