Plus de 600 M€ de Prêts garantis par l’État accordés sur l’ex-Languedoc

Plus de 600 M€ de Prêts garantis par l'État (PGE) ont été versés aux entreprises depuis la mise en place de ce dispositif. Si Bpifrance ne tient pas de comptabilité régionale, l'interrogation des caisses bancaires régionales permet d'avoir un aperçu de la situation.

Ainsi, le seul cumul des PGE recensés par le Crédit Agricole du Languedoc, la Banque Populaire du Sud et la Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon permet à lui seul d'atteindre un montant supérieur au demi-milliard d'euros, sollicités par quelque 4 000 PME régionales sur le territoire de l'ex-Languedoc-Roussillon.

Décrite comme relativement simple à mettre en œuvre, la démarche consiste d'abord en une demande auprès de l'établissement bancaire qui vérifie l'éligibilité de son client. Lequel doit obtenir une attestation de demande auprès de Bpifrance. C'est enfin ladite attestation obtenue qui permet le déblocage d'un prêt de trésorerie pouvant aller jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires au taux de remboursement de 0,25 % pour les entreprises réalisant moins de 50 M€ de chiffre d'affaires.

Toutes les aides demandées n'ont pas encore été versées. Gérant du restaurant Les Enfants Denim, Corentin Carpentier a sollicité un PGE de 20 000 €, équivalent à trois mois de charges (Urssaf, loyer, abonnement télécom,...).

Par ailleurs, nombre d'entreprises ont demandé des reports de crédit à leurs banques, lesquelles agissent selon des critères qui leur sont propres. Plus de 50 000 prêts professionnels sont concernés, dont 20 000 à la Banque Populaire du Sud.

« Plus de 15 000 prêts d'entreprise font à ce jour l'objet d'un report d'échéances de 6 mois pour plus de 120 M€, et 250 nouveaux crédits de trésorerie ont été réalisés pour plus de 7 M€ », précise le Crédit agricole du Languedoc.