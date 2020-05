Les Caisses régionales de Crédit Agricole d’Occitanie chaque jour mobilisées pour leurs clients

Face à l'épidémie de Coronavirus (Covid-19) qui touche notre territoire et son économie, les Caisses régionales de Crédit Agricole d'Occitanie* se mobilisent et prennent des mesures pour aider tous leurs clients à traverser cette crise :

55 000 échéances de prêts reportées pour nos clients particuliers et professionnels, représentant 400 M€**.

14 000 demandes de Prêts Garantis par l'État traitées par nos 1 100 conseillers professionnels et entreprises. Plus de 98 % de ces demandes de financements acceptées pour un montant global de près de 2 Mds €**.

Mise en place par le Groupe Crédit Agricole d'un dispositif inédit de soutien pour près de 200 M€ pour tous les assurés ayant souscrit une assurance multirisque professionnelle avec perte d'exploitation, bien que non couverts au titre de la pandémie***.

Contribution par le Groupe Crédit Agricole au Fonds National de Solidarité mis en place par les Pouvoirs Publics en faveur des TPE et des indépendants affectés par la crise à hauteur de 39,2 M€.

Facilitation du recours au télétravail et intégration des contraintes liées au confinement dans les contrats Auto et Habitation.

Suppression de la franchise en Assurance Auto durant la période de confinement pour les clients de première ligne (soignants et aides-soignants) et de seconde ligne (pompiers etc...).

Prise en charge des indemnités journalières des personnes fragiles placées en arrêt de travail dans le cadre de la procédure dérogatoire prévue par la Sécurité Sociale.

Création par le Groupe Crédit Agricole d'un Fonds d'urgence de solidarité de 20 M€ dédié à la protection des personnes âgées et à lutter contre leur isolement.

Dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire, économique et sociétal, les Caisses régionales de Crédit Agricole d'Occitanie affirment plus que jamais, aux côtés de l'ensemble du Groupe, leur raison d'être « Agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société » et remercient leurs 8 900 collaborateurs pour leur mobilisation et leur engagement exemplaires au service de leurs 3 millions de clients** en Occitanie.

* Crédit agricole du Languedoc, Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées, Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, Crédit Agricole Toulouse 31, Crédit Agricole Sud Méditerranée.

** Chiffres au 21 avril 2020.

*** Le montant du versement effectué sera déterminé en appliquant : un taux forfaitaire par filière d'activité tenant compte des baisses moyennes d'activité ; sur le dernier chiffre d'affaires annuel ou la dernière marge brute déclarés au contrat ; ramenés sur une période de 2 mois avec application d'un plancher de 1 500 € et d'un plafond de 10 000 €. ; virement effectué par Pacifica aux alentours du 11 mai.