La French Tech Méditerranée cartographie (en ligne) les financements disponibles

« Quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, en 2012, j'avais zéro visibilité sur les financements et après coup, on se rend compte qu'on est passé à côté de certains d'entre eux, déclare en préambule Benjamin Néel, CEO de Laboxy (qui édite une plate-forme dédiée à l'analyse de la performance de la R&D) et vice-président de la French Tech Méditerranée. Les incubateurs avaient des informations mais ils ne les partageaient pas de façon claire. J'avais besoin d'une vision globale. Puis quelques sites internet se sont mis à recenser les différents financements existants, mais il existe tellement de choses que ça demande un travail colossal pour aller à l'essentiel. »

Cette situation, il y a fort à parier que bon nombre d'entrepreneurs (pour ne pas dire tous) y ont été confrontés : s'y retrouver dans la jungle existante des financements disponibles (de la Région, de l'Etat, de l'Europe, etc.) pour accompagner une entreprise depuis sa création jusqu'à des phases de croissance plus matures.

C'est donc pour apporter une réponse concrète aux entrepreneurs que la French Tech Méditerranée lance ce 5 octobre une cartographie en ligne (sur son site internet) des financements disponibles sur son périmètre, soit un croissant géographique allant de Nîmes à Béziers.

Des dispositifs de financements, cette cartographie en ligne, inspirée par la French Tech Lyon et réalisée en partenariat avec l'entreprise parisienne Ayming Innovation, en recense une centaine.

« En Occitanie, il existe 134 dispositifs et services d'accompagnement types incubateurs pour les startups, et 360 dispositifs de financement, indique Richard Gauffre, le responsable Occitanie chez Ayming Innovation. La cartographie serait illisible si on les mettait tous dont nous avons sélectionné les financement incontournables... On voulait un outil simple, opérationnel et pérenne, avec lequel les entrepreneurs puissent se positionner rapidement et savoir quel financement aller chercher selon leur phase de maturité et la nature des projets à financer. Un lien les oriente vers le dispositif qui les intéresse, avec les enjeux, le calendrier, des indicateurs, ce qui est important pour décrocher le financement. »