Le Crédit Agricole du Languedoc crée un fonds de dette de 60 millions d’euros

Sofilaro Gestion, filiale du Crédit Agricole du Languedoc, vient de lancer le fonds Sofilaro Dette Privée, un fonds de dette doté de 60 millions d'euros sur trois ans et ciblant les entreprises en croissance. Il s'agit du troisième véhicule d'investissement de Sofilaro Gestion, avec Sofilaro Capital Investissement et Crédit Agricole Languedoc Energies Nouvelles (Calen).

Pourquoi créer ce type de fonds maintenant, un segment sur lequel les banques ne vont pas fréquemment ? Il s'agit là indéniablement d'un positionnement stratégique, le marché des entreprises constituant un segment-clé pour la banque.

« On observe actuellement une énorme activité des entreprises, avec des opérations de développement, de croissance externe, des projets d'investissement, répond Laurent Sassus, directeur du marché Entreprises au Crédit Agricole du Languedoc. Mais historiquement, les banques couvrent assez mal ces besoins. Nous sommes en fort développement sur le marché des entreprises mais il manque quelque chose entre la dette structurée et le fonds de dette... Ce n'est pas un fonds fermé. Nous ferons un bilan dans trois ans. »

« Non dilutif et plus souple »

Sofilaro Dette Privée propose donc des levées de fonds en dette obligataire « sur une durée de quatre à sept ans avec des tickets de 2 à 10 millions d'euros et des taux d'intérêt de 4 à 6 % », indique Laurent Sassus, qui rappelle que « l'avantage pour le client, c'est que ce n'est pas dilutif, c'est plus souple qu'un prêt classique, et ça préserve la capacité de financement de l'entreprise ».

La dette privée intervient en effet comme une solution de financement alternative et complémentaire à la dette bancaire et aux fonds de capital-investissement, « pour financer les entreprises qui ont de fortes perspectives de développement et ont donc d'importants besoins en capitaux pour des projets d'acquisition, des actifs corporels ou incorporels, ou encore pour financer des projets dans les énergies renouvelables sur lesquelles le Crédit Agricole du Languedoc a une forte antériorité. C'est un secteur qui a besoin de beaucoup de capitaux, qui fait beaucoup appel à la dette structurée mais a aussi besoin de fonds de dette ».

Laurent Sassus assure que ce nouveau fonds « démarre bien » et que « des opérations sont déjà en vue ».