La Banque Populaire du Sud lance la marque Banque de la Transition Energétique

La Banque Populaire du Sud accélère son engagement dans la transition énergétique en lançant la Banque de la Transition Energétique (BTE), marque labellisée entièrement dédiée au financement de projets verts (développement des énergies renouvelables, efficacité énergétique, mobilités durables, innovations au service de l'environnement, etc.).

Au 1er semestre 2022, le volume de crédits "green" a triplé et il devrait atteindre les 50 millions d'euros d'ici la fin de l'année. A compter de 2023, la banque sacralise une enveloppe annuelle de 150 millions d'euros dédiée au financement de la transition énergétique. Soit huit fois plus qu'il y a deux ans.

« Le choc énergétique conjoncturel nous amène à réfléchir à la manière de mener la transition énergétique qui n'est plus une option mais une obligation, assure Cyril Brun, directeur général de la Banque Populaire du Sud. La question énergétique a dépassé la notion politique ou écoresponsable, elle s'impose désormais comme une préoccupation majeure, non seulement pour les entreprises du territoire mais aussi pour l'ensemble des particuliers. Face à ce changement de paradigme, la Banque Populaire du Sud a son rôle à jouer et s'engage avec le label Banque de la Transition Energétique, une collecte d'épargne locale et traçable pour un accompagnement sur-mesure de projets locaux. »