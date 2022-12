Financement participatif : face à l’accélération des ENR, Enerfip vise les 300 millions d’euros levés en 2023

L'entreprise montpelliéraine Enerfip, plateforme de financement participatif de projets d'énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien, biogaz, hydroélectrique), était sur le forum Energaïa, salon des énergies renouvelables qui se déroulait les 7 et 8 décembre à Montpellier.

En mai dernier, Julien Hostache, cofondateur de l'entreprise et alors directeur général, annonçait qu'après sept années d'existence, l'entreprise avait accédé à la rentabilité, dégageant ses premiers bénéfices en 2021. Et il déclarait que l'entreprise se rémunérant sur un faible pourcentage de la somme levée lors des opérations de financement participatif, « la question du volume est centrale », évoquant un « marché difficile ».

Quelques mois plus tard, et alors que la guerre en Ukraine a accéléré les besoins en énergies renouvelables, cette question de volume pourrait bien être en passe d'être résolue. Tout d'abord, en raison du contexte international et de ses répercussions sur le marché national.

« C'est un peu comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton d'accélération de lecture d'un DVD, compare Julien Hostache, qui est aujourd'hui le président d'Enerfip, après le départ récent de son associé Léo Lemordant. Ce contexte raccourcit l'échelle de temps. L'Etat avait instauré des dispositifs d'incitation pour booster la filière des énergies renouvelables en attendant qu'elle puisse s'en affranchir. Aujourd'hui, on a basculé dans un autre univers où les énergies renouvelables, avec cette phase de maturation accélérée, sont en capacité d'être autonomes. Mais on paie un peu l'impéritie des vingt années passées, on a raté la première marche... »

130 millions d'euros

Les effets de la crise énergétique sont perceptibles dans les projets : le dirigeant évoque déjà « de plus en plus de projets et des collectes de plus en plus importantes ». Autre signe des temps, « on se retrouve à financer des projets qui vendent désormais l'électricité sur les marchés libres ou en autoconsommation », souligne-t-il également.

La plateforme de financement participatif terminera l'année 2022 sur le financement d'une centaine de projets pour un montant global levé de 130 millions d'euros et un chiffre autour de 3 millions d'euros.

« Actuellement, la plateforme compte trois projets en cours de financement, dans le solaire et l'éolien mais aussi de financement de maison-mère, c'est à dire que les investisseurs investissent dans l'entreprise et son portefeuille de projets et non dans un seul projet. C'est plutôt nouveau et c'est sécurisant pour les investisseurs... Les taux de rentabilité sont passés de 4,5% en moyenne à 6 à 7,5%. »

Agrément européen et ouverture en Espagne

L'autre levier qui va permettre à Enerfip de changer d'échelle, c'est l'ouverture de son activité à l'international.

« Depuis hier (depuis le 6 décembre 2022 donc, NDLR), nous avons l'agrément européen qui nous permet d'aller solliciter des investisseurs dans un autre pays européen, se réjouit Julien Hostache. Jusqu'à présent, nous pouvions réaliser des opérations pour des projets à l'étranger mais nous ne pouvions pas solliciter les investisseurs du pays concerné, seuls les Français pouvaient investir. L'Union européenne a mis un cadre d'harmonisation pour tous les acteurs du financement participatif et Enerfip est la 4e ou 5e plateforme à obtenir cet agrément et la 2nde en France. Cela va nous permettre de lancer des sites internet dans certains pays européen, comme en Espagne dès janvier. »

Enerfip avait anticipé ce déploiement en Espagne et a ouvert un bureau à Madrid en septembre dernier, « ce qui nous a permis d'amorcer la pompe des projets », déclare Julien Hostache qui annonce des ambitions sur « le financement de projets sur les marchés de gré à gré sur le marché libre, en Espagne mais aussi au Portugal où il y a beaucoup de besoins ». Le dirigeant annonce des réflexions en cours également pour d'autres pays comme l'Italie, l'Europe de l'Est, ou la Scandinavie.

Responsabilité collective

En raison du contexte et de l'accélération des énergies renouvelables, les perspectives de diversification dans d'autres secteurs, comme l'immobilier, ont été remisées.

« Pour le moment, nous n'avons pas franchi le pas, nous avons préféré ouvrir l'international, explique Julien Hostache. Nous avons également lancé en septembre Enerfip Gestion, qui nous permettra de lancer, début 2023, notre premier fonds d'investissement de 100 millions d'euros, alimenté par des institutionnels, des banques ou des mutuelles, pour apporter d'autres solutions aux porteurs de projets. Et au printemps 2023, nous ouvrirons un 2e fonds pour les particuliers. Mais il est primordial qu'aujourd'hui, les acteurs historiques du financement, je veux parler des banques, arrêtent les atermoiements et se jettent à corps perdu dans le financement de la transition énergétique. Certaines ont commencé... C'est une responsabilité collective. »

En 2023, entre le financement participatif et les fonds d'investissement qui seront lancés, le président d'Enerfip estime pouvoir cibler un atterrissage à 300 millions d'euros levés en financement de projets d'énergies renouvelables.