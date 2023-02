Le Crédit Agricole du Languedoc se dote d’un nouveau véhicule de financement pour l’innovation

C'est un bilan positif que présente Christian Rouchon, le directeur général de la caisse régionale du Crédit Agricole du Languedoc (2.700 collaborateurs) le 14 février, malgré un contexte économique défavorable, marqué par de l'inflation et des taux qui augmentent.

« Malgré tout, notre activité a été très dynamique en 2022, assure le dirigeant. La caisse régionale compte près d'un million de clients, avec 48.000 nouveaux clients qui nous ont rejoint en 2022, soit 7.000 en net. Les encours de crédit sont en croissance de 7,3% (5,4 milliards d'euros de crédits distribués sur l'Aude, le Gard, l'Hérault et la Lozère, NDLR), un peu moins sur l'habitat à +4% (2,3 milliards, NDLR), soit 35% de parts de marché et un logement sur trois qui est financé par le Crédit Agricole... L'activité habitat a ralenti en 2022 et continue de ralentir en ce début d'année. Probablement que 2023 ne sera pas une grande année sur ce segment de marché, et il faut s'attendre à ce que fin 2023, les taux soient à 3,50% au moins ! L'ensemble des crédits aux professionnels est en forte croissance, avec 1 milliard d'euros de crédits accordés, PGE inclus. On note un dynamisme sur le marché des entreprises, l'optimisme revient... Nous avons aussi fait de bonnes performances sur le crédit à la consommation qui a connu un ralentissement général en raison du contexte de crise : 344 millions d'euros, ce qui nous place au 5e rang des caisses régionales en volume. »

La caisse régionale affiche un produit net bancaire à 641,9 millions d'euros, en hausse de 7% « même si ce sera plus difficile en 2023 », souligne Christian Rouchon. L'établissement annonce 4,7 milliards d'euros de capitaux propres.

Financer davantage l'innovation

Sofilaro, le fonds d'investissement de la caisse régionale dédié au capital-développement, compte 104 participations et 122 millions d'euros d'encours dont 42 millions d'euros investis en 2022 pour 24 entreprises financées.

Quant à CALEN, fonds spécialisé dans l'investissement dans les infrastructures ENR et doté de 35 millions d'euros, « il a participé en 2022 au développement/construction/exploitation de 990 centrales de production d'électricité verte pour une puissance cumulée de 540 MW, en éolien, photovoltaïque et hydro-électrique », indique le directeur général.

« La banque d'affaires et d'investissement a pour objectif de permettre aux entreprises de se développer et parfois de maintenir les centres de décision ici, rappelle Christian Rouchon. Nous venons de créer deux nouveaux véhicules de financements : Sofilaro Innovation pour investir dans de jeunes startups, et Sofilaro Dette privée pour financer les PME et ETI par des titres et non des créances. Ce dernier est doté de 60 millions d'euros et 33 millions d'euros ont été mobilisés en 2022. »

Concernant Sofilaro Innovation, Laurent Brieu, directeur de la banque de financement et d'investissement du Crédit Agricole du Languedoc, précise qu' « il est doté de 35 millions d'euros, dont 15 qui seront investis les deux premières années, quand Sofilaro investissait 2 millions d'euros par an. On ne fera pas beaucoup plus de dossiers mais on investira plus tôt dans les projets, en phase d'amorçage et d'accélération des startups qui ont trouvé leur marché. Avec la possibilité d'investir jusqu'à 2 ou 3 millions d'euros par entreprise là où Sofilaro ne monte que jusqu'à 500.000 euros. L'objectif est de flécher les investissements sur de l'innovation stratégique et d'accompagner les transition à enjeux comme les ENR, le digital, la santé, l'agri-agro ».

Autre ambition de la caisse régionale, qui va se déployer au premier semestre 2023 : mieux accompagner les entrepreneurs indépendant et les professions libérales.

Un futur siège social à 135 millions d'euros

Sur le volet de ses propres investissements immobiliers, la caisse régionale du Crédit Agricole du Languedoc indique avoir investi près de 3 millions d'euros en 2022 pour la rénovation de 50 agences et des sites administratifs de Mende et Carcassonne Salvaza. Le nouveau site de Nîmes a été inauguré en septembre.

Mais c'est pour son futur siège régional que la banque peaufine son dossier d'investissement : 135 millions d'euros pour bâtir un campus de 25.000 m2, dont 15.000 m2 pour la banque, dans le quartier d'affaires Cambacérès de Montpellier, en cours d'aménagement.

« Le site de Maurin (siège social actuel de la caisse régionale, NDLR) aura bientôt 50 ans, rappelle Christian Rouchon. Fin octobre, le Conseil d'administration a pris la décision d'installer le siège à Cambacérès, à proximité des infrastructures de transport, ce qui nous donnera de la visibilité et nous permettra de nous mélanger au monde économique. On nous a demandé de rejoindre le programme des Folies montpelliéraines et nous ferons donc un geste architectural fort. L'acquisition du terrain sera finalisée ce mois, pour une livraison dans cinq ans. L'objectif sur ce campus est d'avoir des infrastructures partagées. »

Laurent Brieu précise qu' « il y aura une extension de notre accompagnement sur notre futur site à Cambacérès où un hub de l'innovation intégrera le Village by CA mais aussi des PME innovantes ».

Quant au site actuel du siège, à Maurin sur la commune de Lattes, Christian Rouchon promet qu'il ne restera pas en friche : « Nous attendons de connaître les besoins du maire et nous avons déjà des partenaires économiques qui sont prêts à investir ».