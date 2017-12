Inauguration de la station de pompage Aqua Domitia à Mauguio

Construite dans le cadre du programme Aqua Domitia, qui vise à apporter une deuxième ressource en eau aux territoires d'Occitanie en puisant dans le Rhône, la nouvelle station, de près de 900 m2, bénéficie du label "bâtiment durable Méditerranéen" et s'étend aux portes de la ville de Mauguio (34). Elle a nécessité un investissement de 10,4 M€.

Mercredi 6 décembre, Carole Delga mais aussi Jean-François Blanchet, directeur général de BRL l'opérateur technique et concessionnaire du réseau régional hydraulique, ont participé à son inauguration. Ce maillon Sud sécurise l'alimentation en eau potable des communes du Syndicat du Bas Languedoc, de Sète à Agde.

La station, un point central

L'ouverture de la station est un point central pour le programme Aqua Domitia, comme l'a rappelé Damien Alary, vice-président de Région et président du Conseil d'administration de BRL. "Le 6 juin 2015, je posais la première pierre du projet. Depuis, nous avons connu deux sécheresses terribles. Ces aménagements relèvent de grands travaux indispensables pour faire face aux nouveaux défis."

"Avec 60 % de déficit pluviométrique sur l'ex-LR, entre juillet et novembre, la sécurisation de notre approvisionnement en eau, est un défi important, a renchéri Carole Delga. L'achèvement des trois maillons représente 75 % du programme total Aqua Domitia, ils seront bouclés à l'horizon 2019."

Le coût total du projet Aqua Domitia s'élève à 220 M€, dont 54 M€ sur le maillon Sud Montpellier. La Région, propriétaire du réseau hydraulique depuis 2008, a engagé 57 M€ sur le projet, soit 52 % des investissements déjà réalisés. Sur le maillon Sud, elle finance 48,7 % des travaux, le département de l'Hérault 16 %, BRL 16,7 %, l'agence de l'eau RMC 12,4 %, le Syndicat du Bas Languedoc 3,7 % et le département de l'Aude 1,8 %.

Performance technique

Dans la station de pompage, un dénivelé de 100 mètre de hauteur, doit élever l'eau et permettre une montée en pression suffisante pour l'amener sur près de 90 km, jusqu'au Biterrois. Les quatre pompes de la station, d'une puissance de 1500 kVA, sont équipées de régulateurs de vitesse. Un système qui doit générer 30 % d'économies d'énergies.

La capacité de pompage, volontairement limitée à 2,5 m3 par seconde, doit s'inscrire dans une "logique d'économie d'eau, intégrant une réduction des consommations individuelles et l'amélioration des réseaux".

Le projet Aqua Domitia comprend les 16 km de canalisation du maillon Sud et les tranches 1 des maillons Nord Gardiole et Biterrois. Une deuxième phase de travaux a été lancée cet automne. Le programme irrigue déjà plus de 2000 ha, il ambitionne de couvrir près de 6000 ha à son achèvement.