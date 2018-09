Mobilité : 1 134 bornes de recharge en Occitanie, des véhicules électriques en libre service à Montpellier

Avec la dernière borne de recharge pour véhicules électriques installée à Foix dans l'Ariège, l'Ademe et les Syndicats d'énergies d'Occitanie annoncent la fin du déploiement des 1 134 bornes publiques de recharge pour véhicules électriques sur les 13 départements du territoire de l'Occitanie, prévu dans le cadre du Programme des Investissements d'Avenir.

Chaque borne bénéficie de deux places gratuites de stationnement. Le coût de recharge est variable*. La borne accélérée permet à 2 voitures en simultané de recouvrer en moyenne 80 % des capacités d'une batterie en moins d'1h30.

« Aujourd'hui, il se vend environ 20 000 véhicules électriques par an, soit même pas 2 % des ventes nationales, même si on observe une grosse progression, précise Céline Vachey, coordinatrice du pôle Transition énergétique à l'Ademe Occitanie. L'objectif est de faciliter l'utilisation avec un déploiement maillé des bornes de recharge. »

Le positionnement des bornes de recharge a ainsi été réfléchi de façon à mailler tout le territoire de manière optimisée, chaque station devant contribuer à l'édification du réseau national et européen d'infrastructures de recharge.

Sur les lieux de passage

L'investissement total s'élève à 17 M€, dont 7 M€ d'aide au titre du Programme des Investissements d'Avenir de l'État opéré par l'Ademe, le reste du financement étant assuré par les collectivités et les syndicats d'énergies.

Les 13 syndicats départementaux de l'énergie, regroupés au sein de l'Entente régionale « Territoire d'énergie Occitanie », ainsi que les Métropoles de Montpellier et de Toulouse supervisent l'acquisition, la pose, la gestion, l'interopérabilité et la maintenance des bornes. Parmi les 13 syndicats, 10 d'entre eux se sont regroupés avec les deux métropoles pour organiser un service commun d'électro-mobilité en créant le réseau public « Révéo ».

Sur la Métropole de Montpellier, ce sont 66 bornes de recharge qui maillent désormais le territoire (soit 128 points de recharge) : 35 bornes sont réparties sur 18 communes et 31 bornes sur la ville centre, dans des lieux de passage comme les abords de l'Hôtel de Ville et de l'Hôtel de Métropole, les pôles d'échanges multimodaux de Saint-Roch, Baillargues, Villeneuve-lès-Maguelone et Sud de France, l'ensemble des zones d'activité, les parkings tramway et les parkings relais.

L'opération représente un investissement de 800 000 € pour la collectivité métropolitaine, soutenu à hauteur de 321 000 € par l'Etat au titre des Investissements d'Avenir.

30 Twizy à Montpellier

Depuis début juillet, un nouveau service de location de véhicules électriques, baptisé Totem Mobi, est disponible sur la Métropole : les Twizy, quadricycles lourds d'une taille proche des gros scooters, sont destinées à des déplacements urbains et péri-urbains. Elles sont accessibles à tous les conducteurs ayant le permis B et fonctionnent grâce à l'application mobile totem.mobi.

C'est l'œuvre de la start-up Totem Mobi, fondée en 2015 par Cyril Estrade et Emmanuelle Champaud à Marseille, où circulent déjà quelque 163 Twizy.

« Il faut réduire le nombre de véhicules dans les agglomérations et nous apportons notre brique avec les Twizy, déclare Cyril Estrade. Montpellier est la seconde ville où nous nous installons. Totem Mobi est une sorte de service low-cost, en moyenne de 3 € les 25 minutes, accessible au plus grand nombre donc. Il se marie bien avec les transports en commun, les vélos ou l'auto-partage classique. Les usagers peuvent laisser leur Twizy sur une des zones vertes indiquées sur l'application, pas forcément à une borne de recharge. »

Le service Totem Mobi propose 30 véhicules sur la métropole montpelliéraine où il sera expérimenté pendant un an (trois salariés sur place). Selon Cyril Estrade, à ce jour, environ 1 000 personnes ont déjà manifesté leur intérêt : « 200 ont déjà roulé avec une Twizy, 400 sont inscrites et 400 en cours d'inscription ».

* Sur le créneau horaire 7h-21h, la recharge s'élève à 1,50 € pour les abonnés (abonnement à 12 € /an) et à 3 € pour les non-abonnés pour la 1e heure de charge. Au-delà : 0,25 €/minute (abonné ou pas), et minute supplémentaire gratuite sur le créneau 21h-7h.