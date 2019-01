L’aéroport de Montpellier approche les 1,9 millions de passagers

Après un niveau record mesuré à 1,85 millions de passagers en 2017, l'Aéroport Montpellier Méditerranée (AMM) a fait encore mieux en 2018, en atteignant le cap des 1,88 millions de voyageurs. La progression se monte à 1,64 %, soit 30 000 passagers en plus.

Air France/KLM arrive en tête des compagnies les plus actives, devant Volotea, easyjet et Air Arabia. Le sillon Montpellier/Paris est de loin le plus fréquenté, avec 930 000 passagers en un an à lui seul. Le deuxième est Nantes, avec 191 000 voyageurs.

En France, les plus fortes progressions de fréquentation concernent Bastia (100 %), Brest (57 %) et Lille (53 %). En Europe, les destinations les plus demandées sont Londres (155 000 passagers) et Charleroi (63 000). Hors de la zone Européenne, le plus gros trafic est mesuré à Casablanca (61 000), tandis que la plus forte progression concerne Oran, qui bondit de 235 %.