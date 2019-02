(Crédits : AMM)

Ce 14 février, l’aéroport Montpellier Méditerranée a présenté son bilan 2018 et ses ambitions. Après le départ de Ryanair, qui ne desservira plus l'aéroport à partir du mois d’avril, il regarde désormais vers de nouvelles destinations et compagnies. Avec 1,8 million de passagers commerciaux en 2018, l’aéroport célèbre aussi sa 6e année de croissance consécutive.