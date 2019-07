La start-up iFerro à l’œuvre sur la nouvelle gare de Nîmes-Pont du Gard

iFerro, créée en octobre 2018 à Gallargues (30), s'est récemment installée à Vergèze (30), entre Nîmes et Montpellier. Elle réalise des études de signalisation sur tout le territoire national et travaille actuellement sur la nouvelle gare TGV de Nîmes-Pont du Gard.

iFerro travaille sur la future gare de Nîmes-Pont du Gard à laquelle les trains arriveront de Paris par le contournement à grande vitesse Nîmes-Montpellier. La jeune société pilote et vérifie les études de signalisation de la future ligne. Elle réalisera par ailleurs la mise en service des équipements ferroviaires de signalisation.

Alors que la gare elle-même ne sera ouverte qu'en décembre 2019, les équipements ferroviaires le seront au 15 juillet. D'ici la fin de l'année, les trains passeront donc devant la future gare sans s'y arrêter.

Au moment de la mise en exploitation de la gare en décembre 2019, 12 allers-retours sont attendus par jour pour une fréquentation totale de 1 million de voyageurs par an.

"Mais on ne se limite pas à un rayonnement régional, explique Nicolas Sebert, co-fondateur de iFerro. On travaille aussi sur deux dossiers pour la Société du Grand Paris en vue de Paris 2024. Ce sont de nouvelles lignes ou de la rénovation. Nous faisons aussi des études régionales pour la SNCF via des contrats passés avec les pôles régionaux d'ingénierie."