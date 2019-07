Montpellier Events : la nouvelle directrice générale présente ses ambitions

Le choix de la nouvelle directrice a été validé à l'unanimité par le Conseil d'administration, d'après le maire de Montpellier et président de la SEM Montpellier Events, Philippe Saurel. La Parisienne Sandra Vernier a ainsi pris ses fonctions depuis trois semaines à la tête de la structure qui réunit désormais le Zénith et le Corum.

Animation du territoire et événementiel

Avec dix-sept ans d'expérience dans l'événementiel, la nouvelle directrice a notamment piloté la relance de la Foire d'Automne de Paris, suite à son rachat par Comexposium. Mais c'est surtout de son expérience comme directrice générale de la DSP du Parc Floral de la Ville de Paris (avec GL Events) qu'elle tire désormais ses ambitions pour le Corum et le Zénith.

"Cette délégation sur le Parc Floral était atypique, avec une part importante d'animation territoriale, en plus de l'activité purement événementielle, détaille Sandra Vernier. Il fallait valoriser les ambitions économiques et écologiques de la Ville de Paris. La commande de la Métropole de Montpellier consiste à avoir une vision globale sur les typologies de manifestations que nous pouvons accueillir sur les équipements Montpellier Events, mais aussi à avoir une vision d'animation territoriale."

Inscrire le Corum et le Zénith dans une démarche durable

L'ambition de la nouvelle directrice, diplômée de l'ESSEC Business School, sera donc "d'associer les sites à la dynamique culturelle de la Métropole", d'investir sur la digitalisation, mais aussi d'inscrire les événements dans une logique de développement durable, en obtenant une certification ISO 20121.

"Le Corum joue un rôle fondamental dans le projet "Places à tous", pour le réaménagement du coeur de ville : Comédie, Esplanade, Triangle, renchérit Philippe Saurel. Il doit jouer un rôle dans l'aménagement durable. Les bâtiments doivent aussi muter pour accompagner le développement du territoire."

12 M€ de budget pour Montpellier Events

Avec Montpellier Events, Sandra Vernier prend désormais la tête d'une équipe de 60 personnes qui gère plus de 300 événements par an, et dispose d'un budget annuel de 12 M€. La Métropole de Montpellier a choisi de conserver la forme juridique de SEM, pour pouvoir encore nouer des partenariats avec le privé, alors que la Région Occitanie, qui a récupéré la gestion de l'Aréna et du Parc des Exposition, avait choisi de créer une Société Publique Locale (SPL) après le partage de la gestion des sites.

"Nous avons un accord avec la Région, où nous avons chacun la même représentation dans les deux structures, soit un siège pour pouvoir exprimer nos opinions, poursuit Philippe Saurel. Mais la Métropole (35 %) et la Ville (10 %) sont bien majoritaires dans Montpellier Events, et nous devrions bientôt reprendre les parts du Département de l'Hérault."

Différencier les équipements

Interrogé sur les risques de concurrence entre les différents équipements (Corum, Zénith, Parc des expositions et Arena), Philippe Saurel a plaidé pour une complémentarité entre les sites, et sur l'importance de proposer "une offre différenciée", reconnaissant qu'il y aura peut être de "petites frictions au départ".