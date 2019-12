LNMP : l'enquête publique pour le tronçon Montpellier-Béziers en 2020

C'est une petite phrase pour laquelle la Région Occitanie et les collectivités territoriales concernées par la future Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP) bataillent depuis de longs mois : "L'Etat et la Région partagent l'objectif de lancer l'enquête publique en 2020, en vue de la Déclaration d'Utilité Publique", déclare dans un communiqué Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État aux Transports, au sujet du premier tronçon de la LGV, entre Montpellier et Béziers.

"À l'issue de ce rendez-vous, j'ai obtenu l'assurance du lancement de l'enquête publique avec objectif 2020 pour le tronçon Montpellier-Béziers de la Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan. J'ai regretté, comme de nombreux acteurs du territoire, le fait d'avoir perdu deux ans sur ce dossier", réagit Carole Delga, présidente de Région.

Un comité de pilotage de la LNMP, "afin de relancer la dynamique partenariale", devrait se tenir prochainement sous la co-présidence de Carole Delga et d'Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie.

Quid des sociétés de financements ?

Prochaine étape sensible du dossier : une annonce prévue le 17 décembre au sujet des sociétés de financement, dont la Région a également obtenu la création pour la LNMP, ainsi que la future LGV Bordeaux-Toulouse, dans le cadre de la nouvelle loi d'orientation des mobilités (LOM). Le chantier du premier tronçon Montpellier-Béziers a été évalué à 950 M€.

Pour mémoire, la réalisation effective de la LNMP reste confinée à une échéance éloignée. La mise en service du second tronçon de la LGV, entre Béziers et Perpignan, pourrait ne pas intervenir avant 2032 ou 2037, selon les scénarios évoqués dans le rapport Duron, publié et remis au gouvernement en 2018.