Aéroport et Covid-19 : « La base Transavia démarrera dès que possible » (E. Brehmer)

Qu'en est-il de l'activité de l'aéroport de Montpellier depuis le début de la crise du Covid-19 ?

« On observe évidemment une baisse du taux de remplissage. On est passé à une vingtaine de mouvements par jour, dont Paris bien sûr, au lieu d'une cinquantaine habituellement. La baisse d'activité commence à être sensible. Les compagnies comme Air Arabia, Air Algérie et Royal Air Maroc ont tout arrêté dimanche. Les autres travaillent en fonction du remplissage. »

Quelle lisibilité avez-vous ?

Comment s'organise le fonctionnement de l'aéroport ?

Qu'en est-il de la base montpelliéraine de Transavia, qui devait voir les premiers vols le 2 avril prochain et desservir 21 nouvelles destinations ?

« Transavia a eu le temps de voir à quel point ces nouvelles destinations étaient attendues par le territoire. Jusqu'à la crise du Coronavirus, le niveau de réservations était au-delà des scénarii les plus positifs : nous avons enregistré plus de 1 200 réservations par jour et ça ne s'arrêtait pas. On était sur une vraie pente importante, d'autant qu'on sait que les gens réservent assez tard sur le territoire. Donc, la base Transavia démarrera dès que possible, c'est confirmé, même si ce sera probablement au-delà du 2 avril. C'est dur pour les compagnies aériennes d'avoir des avions au sol... On est convaincus qu'avec tous les voyages d'affaires suspendus et le confinement, cela donnera aux gens envie de bouger ensuite, quand on sera sortis de cette crise. Et que cela conduira à une activité supérieure qui permettra de rattraper en partie sur les autres mois de l'année. »