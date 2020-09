Béziers : le projet de parc à thème sur le cinéma se précise

En octobre 2017, le Département de l'Hérault et la Ville de Béziers dévoilaient un projet de parc à thème dédié aux industries culturelles et médiatiques. Trois ans plus tard, le projet s'ancre un peu plus dans la réalité avec le lancement d'une concertation préalable qui durera jusqu'au 31 octobre 2020.

« Ce projet est arrivé à son moment de concrétisation, a déclaré, lors de la conférence de presse le 7 septembre, l'initiateur du projet Bruno Granja, président des Studios Occitanie Méditerranée. C'est l'aboutissement d'années de travail et de démarches administratives. »

Des réunions publiques ouvertes à tous

Saisie en octobre 2019 par Studios Occitanie Méditerranée, la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) est un passage obligé pour tout projet d'envergure. Autorité administrative indépendante...