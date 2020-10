Canal du Rhône à Sète : quels enjeux économiques, écologiques, touristiques, et quel avenir ?

Le canal du Rhône à Sète relie le Petit-Rhône, dans le Gard, au port maritime de Sète, dans l'Hérault. Sur une 68 km de linéaire, il irrigue 20 communes pour environ 200 000 habitants concernés, et traverse des zones naturelles remarquables et des chapelets de lagunes méditerranéennes.

Le trafic actuel de vracs solides diversifiés sur ce canal est d'environ 250 000 tonnes/an (en moyenne sur 5 ans). Le tourisme fluvial, selon les chiffres enregistrés aux deux extrémités du canal, est de l'ordre de 4 000 bateaux/an à Frontignan, et de l'ordre de 1 300 bateaux/an à l'écluse de Saint-Gilles.

Le canal est ainsi un objet singulier dans le paysage fluvial national, au carrefour d'enjeux économiques et écologiques... Une concertation territoriale vient d'être lancée par Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, afin de réinterroger les orientations stratégiques du canal du Rhône à Sète. Animée par le préfet François Lalanne, elle associe tous les acteurs concernés du territoire : acteurs économiques, collectivités et élus locaux, acteurs environnementaux, Voies navigables de France et services de l'État, associations et habitants. Il s'agit en particulier de proposer une stratégie pour la gestion des sédiments de dragage et d'examiner, en vue du prochain Contrat de Plan Interrégional État-Régions (CPIER), les orientations possibles pour le devenir de cette voie navigable.

Comment va s'organiser la concertation d'ici à fin novembre ?

François Lalanne : « Sous la forme de quatre ateliers, en présentiel et en distantiel. Le premier aura lieu avec...