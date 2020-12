Le virage vert du port de Sète

En 2023, une partie des navires accostant sur le port de Sète pourront se brancher à quai, évitant de laisser tourner leur moteur durant leur escale. (Crédits : Port de Sète Sud de France)

Le port de Sète met un coup d’accélérateur dans sa transition écologique. L’infrastructure prévoit de s’équiper de trois bornes de raccordement électrique à quai pour les navires, afin de limiter les émissions polluantes dans ses trois activités : commerce, croisière et ferry. Un investissement estimé entre 5 et 7 millions d’euros. Une démarche de transition écologique qui implique la nécessité de convaincre les armateurs d’adapter leurs navires et pour le port de trouver le bon équilibre financier tout en restant compétitif. Décryptage.