JO 2024 : Jean Castex et Carole Delga donnent le top départ du Centre de Préparation à la Haute Performance de Font-Romeu

« Nous devons être en ordre de bataille pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, et pour la haute performance sportive en général », a affirmé Jean Castex lors de sa visite au CNEA, le Centre National d'Entraînement en Altitude de Font-Romeu (66), aux côtés de la présidente de la Région Occitanie Carole Delga.

Le Premier ministre, fin connaisseur du sujet pour avoir été délégué interministériel aux JO de 2024, a rappelé l'origine de ce centre, créé sur volonté du Général De Gaulle « face aux piètres résultats français aux JO de 1960 » et avec pour objectif de relever le niveau d'ici Mexico (1968).

Faire de Font-Romeu « une référence mondiale »

Dans ce même esprit, et pour faire de Font-Romeu « une référence mondiale en matière d'entraînement de haut niveau », comme l'ambitionne Carole Delga, la Région, propriétaire depuis 2016, lance donc aujourd'hui un nouveau chantier sur ce même site : le futur CPHP, Centre de Préparation à la Haute Performance, qui aura vocation à accueillir des sportifs nationaux et internationaux.

« Ce nouvel équipement, innovant sur les plans technologique et écologique, permettra d'accroitre l'attractivité de l'Occitanie », a assuré en outre la Présidente de Région, qui souhaite « que les JO de Paris, ce ne soit pas que Paris ».

254 ETP le temps des travaux

Le projet est financé par la Région à hauteur de 18,5 millions d'euros, l'Etat (15 millions d'euros), le fonds européen REACT-EU (10 millions d'euros) et le Département des Pyrénées-Orientales (1,5 million d'euros).

Pour les entreprises en charge de la construction aussi, il s'agit d'un défi sportif, celui d'une course contre la montre : ce centre devra être livré en deux phases, en 2023 et à la fin du printemps 2024. Les travaux vont générer 254 Equivalent Temps Plein le temps du chantier.

Le CPHP s'étendra sur 9.200 m2 et comprendra une unité d'accompagnement à la performance sportive (avec des espaces médicaux, de préparation physique, de récupération et de soins), un bassin nordique de 50 m avec 10 couloirs de nage (le seul au monde à cette altitude) ou des locaux destinés à l'accueil, aux séminaires, ainsi qu'un complexe de quatre gymnases dédiés aux sports de combat et sports collectifs.

47,2 millions d'euros engagés par la Région depuis 2016

Jean Castex a en outre inauguré la piste d'athlétisme Colette Besson, issue de précédents travaux, en présence de la fille de cette athlète médaillée d'or des JO de Mexico. La Région aura mobilisé en tout 47,2 millions d'euros sur le site de Font-Romeu depuis 2016.

Deux opérations sont actuellement en cours : la reconstruction de l'internat du Collège-Lycée (14 millions d'euros, livraison prévue en septembre 2022) et la rénovation énergétique des installations de chauffage et des réseaux de distribution (5 millions d'euros, travaux prévus en 2022-2023).