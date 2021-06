Novatrans lance le premier service de transport ferroviaire de semi-remorques P400 Perpignan-Paris

Le train qui entre, en ce jour d'inauguration, sur le terminal de transport combiné de Perpignan Saint-Charles en provenance de Paris/Valenton, est chargé de containers et de caisses mobiles, mais aussi de semi-remorques entières.

Ces semi-remorques P400, adaptées au rail, sont déchargées in extremis par un engin qui les soulève comme de vulgaires legos et les repose au sol. En quelques instants, elles sont accrochées à leurs cabines et prennent la route.

Une chorégraphie millimétrée que le groupe Novatrans-Greenmodal reproduit désormais cinq fois par semaine.

« Le Perpignan-Paris/Valenton est la première offre entre la région parisienne et la zone Occitanie ouverte au transport de semi-remorques P400 », se félicite Thibault Fruitier, directeur général de Novatrans.

Le transporteur espagnol Calsina Carré investit lourdement

Certaines de ces semi-remorques appartiennent au groupe espagnol de logistique Calsina Carré, basé à 50 km d'ici, à Pont de Molins. Ce nouveau client de Novatrans s'est mis au transport combiné de P400 en 2019, et monte en puissance sur le rail-route en utilisant aussi désormais cette ligne. Pour cela, il investit massivement dans l'achat de P400.

« Nous recevons une quinzaine de semis par semaine, en fin d'année nous aurons un parc de 200 P400, explique Pere Carbones, coordinateur de trafic chez Calsina Carré. Le coût du transport combiné est un peu plus élevé, au final, pour nous, mais le rail présente trois avantages. D'abord, environnemental : l'an dernier nous avons économisé plus de 2.000 tonnes de CO2. Ensuite, cela permet une disponibilité du chauffeur, or nous manquons toujours de personnel. Enfin, c'est une meilleure qualité de vie pour nos chauffeurs qui peuvent rentrer chez eux après leur travail. »

Soutien européen au multimodal transfrontalier

« Ce nouveau train permet de transporter toutes sortes de marchandises, sauf des denrées périssables nécessitant du frigorique, pour l'instant, explique Thibault Fruitier. Actuellement ce sont 20 camions qui prennent le train par jour. L'objectif est d'arriver à 40 camions, ce qui permettrait d'économiser 10.000 tonnes de CO2 en année pleine. Notre objectif est de lancer un train complet de remorques pour l'an prochain. »

Ce service a pu se mettre en place en partenariat avec Fret SNCF, SNCF Réseau et PSCCT (Perpignan Saint-Charles Conteneur Terminal), et « avec le projet TRAILS, sélectionné dans le cadre du programme européen POCTEFA, et dont le but est notamment de développer le fret ferroviaire entre Catalogne et Occitanie », précise François Trouquet, directeur adjoint du Cluster logistique d'Occitanie.

Une dynamique qui s'inscrit dans celle du site Perpignan Saint-Charles Conteneur Terminal. Celui-ci, qui avait nécessité un investissement financier conséquent de la Communauté d'agglomération, n'accueillait que 14.732 transbordements en 2013...