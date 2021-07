L’allemand CargoBeamer inaugure sa première autoroute ferroviaire française entre Perpignan et Calais

Une nouvelle autoroute ferroviaire est désormais opérée par l'allemand CargoBeamer, entre Perpignan et Calais, un projet à l'étude depuis sept ans chez la société basée à Leipzig. Le premier train du genre est parti le 16 juillet du terminal de la société à Calais, pour une arrivée à Perpignan-Saint-Charles Conteneur Terminal le lendemain.

Un service de transport pour tous les types de semi-remorques

Grâce à un système de berceau, ensuite intégré sur les wagons, le service de CargoBeamer peut transporter des semi-remorques préhensibles et non préhensibles. Mais il peut également gérer des remorques P400, des conteneurs, des remorques citernes, des camions frigorifiques ou des marchandises dangereuses.

« En France, 80% sont non préhensibles. Nous avons donc développé pour ces remorques un système révolutionnaire qui nous a demandé trois années d'études complètes puis trois années pour les homologations, explique à ce sujet Hans-Jurgen Weldemann, P-DG de CargoBeamer. Ce type de wagons est déjà opérationnel avec succès sur les réseaux ferroviaires en Allemagne et en Italie, mais c'est la première fois qu'il est mis en place sur un trajet français. »

Une route entre Europe du nord et du sud

Pour la compagnie allemande, dont le projet est soutenue par le fonds européen transfrontalier TRAILS, il s'agit d'une première étape vers un réseau multimodal entre l'Europe du sud et du nord.

« Cette première liaison entre Calais et Perpignan est une étape importante vers la création d'un réseau européen de trains multimodaux sur lequel nous travaillons depuis des années, détaille à ce sujet Nicolas Albrecht, membre du conseil d'administration de CargoBeamer. Avec notre partenaire, le terminal de transport combiné rail-route de Perpignan Saint Charles PSCCT, nous sommes très heureux d'élargir nos offres aux marchés Français et ceux de l'Europe du Sud. En outre, avec la route Calais - Perpignan, nous posons la première pierre du trafic intérieur entre la Manche et la région méditerranéenne, ainsi que sur la péninsule ibérique. Dans le même temps, nous surveillons de très près notre premier terminal complet à Calais. A moyen terme, nous pourrons transborder, ici, entre six et douze paires de trains par jour en un temps record. Une étape de plus pour transférer le transport de marchandises vers le rail en collaboration avec nos partenaires du transport routier et développer un transport plus écologique et durable. »

Jusqu'à 20 000 camions par jour à la frontière espagnole catalane

CargoBeamer entre en concurrence avec la SNCf qui opère aussi une ligne de fret près de Perpignan. Le développement de la concurrence et de l'offre sur ce segment est vu d'un bon œil par le cluster régional du transport We4log, car une offre qui se structure et se diversifie peut inciter les transporteurs à se tourner de plus en plus vers le transport ferroviaire, et résoudre ainsi un de leur problème récurrent : la pénurie de chauffeurs longue distance.

C'est aussi un mode de transport qui pourrait désengorger les autoroutes françaises saturées de camions. A la frontière espagnole, proche de Perpignan, 14 000 camions par jour en moyenne se joignent au trafic. Un chiffre qui peut monter à 20 000 sur certaines périodes.