Plateforme Saint-Charles : le froid, nerf de la guerre du transport

« Nous considérons que c'est un premier pas. Nous nous réjouissons que la liaison soit remise en service, mais on ne peut pas se contenter de cela », explique Cyril Gornes, directeur général du marché Saint-Charles, plaque tournante européenne des fruits et légumes.

Il regrette en particulier le format du train, douze wagons seulement, de quoi embarquer le contenu de 15 à 17 camions, et sa fréquence, cinq liaisons par semaine au lieu de six dans la version précédente stoppée en 2019.

Si le redémarrage s'effectue sous une double injonction politique et syndicale, il appelle à aller plus loin : « Il faut que ce redémarrage ne soit que la première étape. Nous avons la chance d'avoir une deadline précise, la convention signée par Rail Logistics Europe (attributaire de l'appel à manifestation d'intérêt, NDLR) court jusqu'à fin 2024, nous avons deux ans avec nos partenaires pour imaginer la suite... ».

La suite, c'est le remplacement des wagons par des caissons mobiles, des containers...

« Aujourd'hui, nous devons décharger les marchandises des camions pour les charger dans le train et c'est problématique, quand, comme nos opérateurs, nous travaillons avec des produits frais parce que nos quais ne sont pas réfrigérés et que cela provoque des ruptures de la chaîne de froid », précise Cyril Gornes.

Sans compter les coûts de manipulations et le temps requis qui nuisent à la compétitivité de l'installation.

Important producteur de tomates pour Rougeline et président de la Fédération des exploitants agricoles des Pyrénées-Orientales, Bruno Vila ne dit pas autre chose : « Oui, les entreprises du département peuvent utiliser le train des primeurs, mais c'est contraignant. Il faut qu'un camion vienne chercher les produits chez moi, qu'il les charge pour les conduire à Saint-Charles, qu'ils soient chargés dans le train et rebelote à Rungis. Par la route, c'est du porte-à-porte ».

S'il n'est pas aussi souple, le caisson mobile est tout de même chargé directement du camion sur le train. Mais le marché de Rungis n'est pas encore équipé de portiques pour recevoir ce type de containers.

« Un transport combiné ferait gagner du temps en supprimant les ruptures de charges et les containers pourraient aussi aller plus loin, jusqu'à Lille ou dans l'est de la France », ajoute encore Cyril Gornes.