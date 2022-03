Le port de Sète redémarre son activité ferroviaire et accélère sur le multimodal

« Le port de Sète ambitionne de faire passer sa part modale ferroviaire de 15% aujourd'hui, à plus de 25% en 2025, soit entre 30.000 et 40.000 remorques par an qui transiteront par le fret ferroviaire au lieu d'être sur les routes », lance Olivier Carmes, le directeur général du port de Sète le 24 mars, depuis la nouvelle plateforme ferroviaire de 6 ha, livrée en octobre 2021 (9,4 millions d'euros).

Alors que le trafic ferroviaire de marchandises redémarre depuis le port de Sète, il confirme les ambitions de l'infrastructure portuaire d'accélérer sur le multimodal en développant le ferroviaire et le fluvial.

Depuis le début du mois de mars, un nouvel opérateur, l'Allemand CargoBeamer associé à l'opérateur ferroviaire Europorte, opère une nouvelle ligne ferroviaire entre Sète et Cologne, à raison de deux trains par semaine. Il développera prochainement de nouvelles lignes à destination de Kaldenkirchen (Pays- Bas).

La ligne ferroviaire Sète-Cologne sera-t-elle durable ? « On ne sait pas, mais elle est en place pour au moins six mois », répond le directeur du port.

Une 4e escale Yalova-Sète

C'est le chargeur turk Ekol qui assure le remplissage de 100% des 19 wagons (38 unités), avec des pièces détachées pour le secteur automobile, de l'électroménager ou du textile, à destination du Royaume Uni et de l'Allemagne. Depuis 2019, souhaitant se reconcentrer sur son métier de transporteur routier, Ekol a transféré son activité de transport maritime à l'armateur danois DFDS, qui a regroupé à Sète ses activités du port de Sète et du port de Toulon, soit 80.000 remorques et conteneurs qui transitent par l'infrastructure sétoise chaque année, avec l'objectif d'utiliser le ferroviaire pour les différents chargeurs que sont Ekol mais aussi Mars, Arès, Vip ou Sunlog.

« Jusqu'à présent, DFDS, qui opère une liaison maritime entre les ports de Yalova en Turquie et Sète, faisait trois escales par semaine et devait passer à quatre en mai 2022 mais finalement, il a ajouté cette 4e escale maritime dès février 2022 et on est passé de 80.000 à 100.000 unités par an, précise Olivier Carmes. Avec la nouvelle plateforme, l'objectif est de dépasser les 10.000 unités qui repartent par le ferroviaire pour atteindre notre objectif des 40.000 en 2025. »

8 millions d'euros pour le chargement horizontal

En octobre dernier, le port de Sète annonçait que l'opérateur ferroviaire VIIA (filiale de la SNCF), sélectionné à l'issu d'un appel à projets pour la gestion de la nouvelle plateforme, lançait de nouveaux services ferroviaires : la ligne Sète-Calais (18 heures de transit) sélectionnée dans le cadre des autoroutes ferroviaires, et les connexions Sète-Bettembourg (12 heures de transit) et Sète-Gennevilliers.

« Les lignes Sète-Calais et Sète-Bettembourg ont démarré en novembre mais pour un mois et demi seulement, indique Olivier Carmes. Nous espérons la reprise vers Calais probablement en mai, et les deux autres en juin. VIIA a gagné l'appel à projet pour la gestion de la nouvelle plateforme, ce qui garantit leurs investissements sur le site pour vingt ans, mais nous sommes encore en négociation des termes de la convention d'occupation temporaire. »

VIIA devrait investir prochainement 8 millions d'euros pour le déploiement de la technologie de chargement horizontale Modalhor sur le port de Sète, afin de permettre l'élargissement des possibilités de chargement à tous types de remorques, et pas seulement les remorques préhensibles.

Objectif transition écologique

« Cette intermodalité mer-rail-fluvial est importante pour l'attractivité du port de Sète, et la Région (propriétaire du port, NDLR) souhaite que la plateforme soit un modèle sur la façade méditerranéenne déclare Jean-Luc Gibelin, vice-président de la Région Occitanie en charge des mobilités et des infrastructures de transports. Le transport multimodal a un réel intérêt pour les fabricants de produits qui doivent réduire leur empreinte carbone. Or le transport de marchandises maritime puis ferroviaire y contribue. Ce qui apparaît aujourd'hui comme un surcoût sera un avantage demain au regard de la taxe carbone. »

Jimmy Marolle, directeur de business unit Méditerranée chez DFDS, souligne que « nos navires sont équipés d'épurateurs de CO2 et nous avons pour objectif de réduire de 45% nos émissions de CO2 d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050 ».

« Nous travaillons également avec DFDS sur le branchement des navires à quai pour 2023 », ajoute Olivier Carmes.

Le conflit en Ukraine touche-t-il le port de Sète ?