La SATT AxLR reçoit un financement de 22 M€

Six sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT), créées en 2012 dans le cadre du Programme Investissements d'Avenir, viennent d'être financées par l'État à hauteur de 147,5 M€ sur trois ans. La plus grande enveloppe, d'un montant de 22 M€, a été attribuée à AxLR, basée à Montpellier et présidée par Philippe Nérin (par ailleurs président du Réseau SATT).

"C'est une très belle reconnaissance de ce que nous avons accompli collectivement au sein de la SATT AxLR avec nos chercheurs et actionnaires. Ce financement révèle dans le même temps que l'ambition de la feuille de route stratégique que nous avons défendue a aussi conquis la confiance de l'État pour les trois prochaines années", déclare-t-il.

Une bonne gestion récompensée

AxLR figure en effet dans le groupe des SATT dont le nouvel audit, conduit par l'État au cours du second semestre 2018, s'est révélé positif, et a déclenché cette nouvelle tranche de financement (trois SATT ne l'ont obtenu que pour une durée d'un an). En plus des précédents bilans d'AxLR, tous positifs, "l'arrivée au capital des collectivités locales (Région Occitanie et Montpellier Méditerranée Métropole, ndlr) a été appréciée comme une marque de bonne gestion", souligne la SATT.

"La poursuite du financement de la SATT AxLR est une belle reconnaissance de l'intelligence collective à l'œuvre à Montpellier pour valoriser l'excellence de notre recherche et la capacité d'innovation de nos chercheurs et de nos laboratoires. Une synergie gagnante entre l'excellence de la recherche UM et la valeur ajoutée de la SATT AxLR en termes de protection et de maturation des technologies", commente Philippe Augé, le président de l'Université de Montpellier, partenaire et actionnaire d'AxLR.

La SATT AxLR est spécialisée dans la maturation et la commercialisation de projets innovants issus de la recherche académique. Elle s'appuie sur un terreau régional riche de plus de 200 laboratoires et près de 7 000 chercheurs.