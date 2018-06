Naissance de LeadeR Maroc

Première implantation internationale du cluster LeadeR Occitanie, LeadeR Maroc sera lancé le 24 juin à Casablanca. Il fonctionnera comme un club d'entreprises occitanes opérant sur place, et destiné à les connecter aux écosystèmes du pays et du continent : un potentiel de 120 entreprises ou entités régionales a été identifié par LeadeR Occitanie, dont une quarantaine dans le spatial et l'aéronautique.

"LeadeR Maroc a vocation à regrouper des entreprises régionales installées au Maroc, ainsi que leurs partenaires et fournisseurs : les joint ventures, partenaires technologiques, commerciaux, etc. sont autant d'acteurs stratégiques car ils ont un lien avec le déploiement de ces entreprises et le Maroc est un hub de développement important vers l'Afrique subsaharienne", annonce Jalil Benabdillah, président de LeadeR Occitanie.

Le lancement de LeadeR Maroc se fera dans la Maison de la Région, à Casablanca, en présence d'une soixantaine d'officiels et partenaires, dont une délégation de la Région Occitanie. Le lendemain, la présidente Carole Delga participera au séminaire « Cycle d'études franco-marocain Région 2021 » sur la formation des cadres et des élus marocains : la Région Occitanie est pilote de ce programme de formation, en partenariat avec l'Association des Régions du Maroc et l'Association des Régions de France, suite au dernier voyage officiel de Carole Delga au Maroc en octobre 2017.

Une orientation purement business

Parmi les personnalités présentes au lancement de LeadeR Maroc figureront le président du syndicat patronal marocain (la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, CGEM), le président du Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales (GIMAS), le président du CJD Maroc, des présidents de fédérations professionnelles marocaines, des banques et des fonds d'investissement, etc. En vertu d'un partenariat finalisé sous peu, plusieurs adhérents du GIMAS seront membres de droit de LeadeR Maroc.

LeadeR Maroc sera un club d'entreprises, et non une association de droit marocain, dont le siège sera positionné à la Maison de la Région. Il sera dirigé par un référent, secondé par une équipe de quatre personnes, directement rattachée à la fédération LeadeR Occitanie.

"Nous travaillons en cohérence avec la Région Occitanie. L'activité de LeadeR Maroc permettra d'amener de l'animation en plus à la Maison de Casablanca, sous forme d'ateliers, d'opérations de networking, etc. Par rapport aux autres Maisons de la Région*, sa spécificité est d'être transversale. Elle permettra de couvrir tous les secteurs, de l'eau à la logistique, en passant par l'ingénierie, l'aéronautique, etc. Mais LeadeR Maroc sera orienté avant tout vers le business et le développement commercial. Les autres sujets de LeadeR Ocictanie, tels que la RSE, ne sont pas des priorités pour l'instant", rajoute Jalil Benabdillah.

LeadeR Occitanie compte à ce jour 160 membres en France. Après Montpellier, Toulouse, Alès, Nîmes et le Gard rhodanien, les prochaines "grappes" d'entreprises adhérentes seront ouvertes à Albi et Millau dans les semaines à venir.

* : les Maisons de la Région Occitanie sont implantées à Shanghai (Chine), Londres (Angleterre), New York (États-Unis) et Casablanca (Maroc).