FrenchSouth et DigitalPlace : le grand cluster numérique régional opérationnel début 2019

La fusion des deux clusters numérique régionaux d'Occitanie, attendue depuis janvier 2018, sera officielle début février 2019. C'est la promesse de Pierre Deniset, président de FrenchSouth.digital, lors de la conférence du 5 décembre à Montpellier.

FrenchSouth.digital (Montpellier) et DigitalPlace (Toulouse) organisaient leur premier événement commun, le Digital Dinner, les 4 et 5 décembre à Toulouse puis à Montpellier (Cap Omega). L'occasion pour Pierre Deniset, président de FrenchSouth.digital, de revenir sur le calendrier de cette fusion.

" C'est important pour nos adhérents, déclare Pierre Deniset. Nous travaillons à la deuxième étape de la fusion et à établir les bonnes conditions pour la structure commune, selon la charte que nous avons signée. "

Nom de code

Les deux conseils d'administration ont désigné les 24 membres du bureau et le nom du nouveau cluster régional serait déjà arrêté. En attendant son annonce officielle début février, Pierre Deniset évoque un "nom de code" : GLNO, pour Grand Cluster numérique d'Occitanie.

Il annonce également une co-présidence avec Daniel Benchimol, le président de DigitalPlace, jusqu'en juin 2019, date de la première AG qui désignera le président régional. Pierre Deniset n'a pas confirmé ces ambitions pour le poste...

Une première soirée avec Bruno Vanryb

Présenté comme le premier événement commun avec la structure toulousaine DigitalPlace, la soirée Digital Dinner a regroupé une trentaine de participants autour d'une keynote de Bruno Vanryb. Le serial entrepreneur, président de BeBrave et auteur des 10 commandements de l'entrepreneur, est revenu sur son parcours et son expérience via les anecdotes de son livre, préfacé par Xavier Niel, patron de Free.

La nouvelle entité numérique régionale rassemble 400 start-ups et entreprises adhérentes, au sein d'une filière du numérique qui représente 8 400 sociétés et 52 500 emplois.