Le Médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, attendu sur la Rentrée des réseaux

La CCI Hérault (en partenariat avec La Tribune, Montpellier Business School, la Région Occitanie et la Métropole de Montpellier) organise sa Rentrée des réseaux (anciennement Printemps des réseaux) le 23 septembre prochain, au Domaine d'O à Montpellier. La chambre consulaire annonce la présence de 42 réseaux économiques.

« Tout le monde est passé aux réseaux, plaide André Deljarry, le président de la CCI Hérault. Nous n'avons eu de cesse de rapprocher les dirigeants entre eux. Aujourd'hui il existe une grande diversité de réseaux. Je dis aux chefs d'entreprise : ne restez pas seuls ! Un réseau économique lui offre des temps de partage et d'écoute. »

Cette manifestation, dont l'objectif est de permettre aux chefs d'entreprise et cadres dirigeants de se retrouver et d'échanger, est placée cette année sous le signe du développement d'actions responsables dans les entreprises. Les démarches de RSE et les réflexions autour de la démarche de Territoire à Mission seront au cœur des échanges.

Outre le Village des Réseaux, plus d'une dizaine d'ateliers participatifs permettront à chacun de creuser des sujets comme le numérique responsable, l'entreprise à mission, la RSE ou encore le nouveau management, appliqués aux TPE.

Lancement de la réflexion "Territoire à mission"

En soirée (18h45), une première table ronde dédiée aux démarches responsables dans les TPE-PME : les opportunités, les problématiques, les idées reçues, les process à mettre en place, etc.

« Cette Rentrée des réseaux poursuit une orientation prise il y a deux ans autour de la RSE, rappelle Grégory Blanvillain, président de la Commission des réseaux à la CCI. Avec la commission des réseaux, nous avons monté un observatoire de la RSE dans l'Hérault, qui interroge les entreprises une fois par an sur leurs actions RSE, et dont les résultats de cette première enquête seront présentés lors de cette soirée. Cet événement sera aussi l'occasion du lancement d'un "territoire à mission" pour montrer que les entreprises sont responsables, impliquées. »

Olivier Toma, fondateur de l'agence Primum Non Nocere, elle-même société à mission, procédera à une restitution des ateliers et au lancement de la réflexion de "Territoire à mission".

Cette première table ronde aura pour grand témoin Pierre Pelouzet, Médiateur national des entreprises et co-fondateur de la Charte "Relations Fournisseurs Responsables" et du Label "Relations Fournisseurs & Achats Responsables". Il sera aux côtés de Benjamin Chevalier, directeur et fondateur du cabinet conseil AMELIORE.

Une seconde table ronde donnera la parole à des dirigeants d'entreprises qui viendront témoigner de la mise en œuvre opérationnelle d'actions durables dans leur entreprise.

La soirée se terminera par la remise des Trophées "Booste tes réseaux", destinés à valoriser des actions à fort impact portées par les réseaux du département dans trois catégories : achats responsables, économie circulaire et consommer local.