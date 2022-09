Comment l’Hérault veut devenir exemplaire (et inspirant) avec sa démarche "Territoire à mission"

Il y a un an, les réseaux économiques de l'Hérault, CCI en tête, avaient annoncé le lancement d'une démarche, « inédite en France », soulignent-ils : fédérer les acteurs économiques mais aussi les collectivités autour la démarche Territoire à mission à l'échelle du département tout entier, avec l'ambition de mettre œuvre un plan d'action permettant d'amorcer une décrue de l'impact des activités économiques sur l'environnement.

L'acte 2 de cette ambition est intervenu un an après, ce 28 septembre 2022 dans le cadre de l'événement La Rentrée des réseaux, avec la signature de la charte d'engagement du Territoire à Mission par les réseaux et des acteurs privés et publics : la CCI Hérault, la Ville et la Métropole de Montpellier, la CAF de l'Hérault, l'URSSAF, Montpellier Business School et 17 réseaux économiques du territoire, dont Leader Occitanie, la CPME Occitanie, Melies Business Angels, Repère Méditerranée, FACE Occitanie, etc. A noter : l'absence du Medef dans la liste des signataires... L'initiative est également soutenue par la Région Occitanie et le Département de l'Hérault.

« Entraîner 92.000 entreprises »

« La CCI travaille depuis plusieurs années sur le numérique responsable pour en diminuer l'impact carbone, sur l'éco-conception, sur la formation de référents énergie en entreprise, ou encore sur l'accompagnement des dirigeants à la sobriété énergétique, rappelle André Deljarry, président de la CCI Hérault. Ces réflexions nous permettent d'être prêts aujourd'hui, à l'heure où nos entreprises en ont le plus besoin. »

Depuis un an, la CCI travaille avec l'agence Primum Non Nocere, spécialisée dans l'accompagnement des établissements de santé dans leur démarche RSE, sur la définition de la raison d'être globale du Territoire à mission.

« A l'unanimité, 40 réseaux économiques du département se sont mis d'accord sur la raison d'être "Agir pour un territoire et une qualité de vie durables", indique Grégory Blanvillain, président de la commission des réseaux à la CCI Hérault et président de la CPME Hérault. L'idée, c'est d'entraîner les 92.000 entreprises du département. Et la première étape de ce travail collectif, ce sera la suppression de l'usage unique du plastique dans nos pratiques commerciales. »

Chacun des signataires s'engage à mettre en œuvre les objectifs de la charte mais aussi à diffuser ces bonnes pratiques auprès de ses propres réseaux et partenaires afin de faire ruisseler les effets vertueux des actions engagées. Selon la charte signée, l'étape 2 portera sur l'amélioration de la qualité de l'air intérieur et l'étape 3 sur la décarbonation des activités

« Des objectifs de quasi-survie »

Michaël Delafosse, le maire de Montpellier et président de la Métropole est venu en personne confirmer l'engagement des deux collectivités qu'il préside dans la démarche.

« Nous sommes dans un moment de bouleversement des valeurs, souligne-t-il. Auparavant, la question des mobilités était un rapport temps/coût, le BTP un rapport qualité/coût. Une 3e donnée se rajoute : qualité, coût et bilan carbone. La stratégie bas carbone est une préoccupation prioritaire. J'applaudis la fin du plastique à usage unique, car c'est la fin d'une économie linéaire qui ne se pose pas de questions pour aller vers une économie circulaire... Par ailleurs, la question du sens dans l'entreprise est fortement posée alors que tous les secteurs aujourd'hui peinent à recruter. Chez les trentenaires, s'il n'y a pas de cohérence entre l'engagement professionnel et les grands enjeux de transition écologique et solidaire du monde, on ne coche pas la bonne case... Nous devenons un territoire inspirant car novateur, et c'est un élément de force pour l'attractivité vis à vis des entreprises et des talents. Je salue cette relation entre les puissances publiques et les acteurs économiques qui permet de converger vers des objectifs de quasi-survie ! »

L'élu annonce également qu'il lancera prochainement « une gouvernance économique, avec une conférence tous les deux mois pour relever les défis du territoire, continuer à gagner en compréhension réciproque ».