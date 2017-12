La Place Créative a fait le plein

Avec plus de 5 000 créations d'entreprises par an dans l'Hérault, et près de 53 000 en Occitanie, les acteurs économiques de la région se plaisent à souligner l'attractivité du territoire, le dynamisme de l'écosystème régional et l'appétence des porteurs de projet pour l'entrepreneuriat.

« Plus d'un tiers des Français rêvent de créer leur activité et nous devons accompagner tous les profils, lance André Deljarry, le président de la CCI Hérault en ouverture de La Place Créative, le 8 décembre au Corum de Montpellier. Parce que nous sommes dans la 18e édition, il était temps de faire évoluer le Forum de la création d'entreprise. L'entrepreneuriat évolue et bouscule les codes, nous nous devions aussi d'évoluer. Plus connectés, plus start-up, on s'est modernisé ! Ce changement de nom, c'est un changement de dynamique. La Place Créative, c'est la place de marché où tout se passe quand on veut créer une entreprise. »

C'est ainsi que le Forum de la création d'entreprise est devenue, pour sa 18e édition le 8 décembre 2017, la Place Créative, afin de s'adapter à cette diversité croissante des profils de porteurs de projets.

Selon le bilan de la CCI, organisatrice de La Place Créative, 2 300 visiteurs se sont déplacés sur la manifestation, qui a pris diverses formes : 30 conférences suivies par 1 672 personnes, concours de pitch, speed-dating entre entrepreneurs ou porteurs de projets, 150 experts (experts-comptables, banquiers, notaires, avocats, assureurs, etc.) et 700 rendez-vous individuels.

« Les "rendez-vous experts" individuels ont explosé, les plannings sont pleins depuis une semaine ! », souligne André Deljarry.

Un focus a été fait sur la transition numérique et l'entrepreneuriat des jeunes, avec des ateliers sur la e-réputation, le web-marketing ou encore la cybersécurité.

Garantir la pérennité

L'inauguration de l'événement était l'occasion pour tous les acteurs institutionnels de rappeler leurs actions respectives en faveur de l'entrepreneuriat.

« Nous accompagnons les porteurs de projet sur leur parcours pour éviter certains écueils, souligne Samuel Hervé, vice-président de la CCI Hérault et président de la Commission Création. Et ça commence par bien se former. La CCI propose différents dispositifs, comme le dispositif "5 jours pour entreprendre" qui permet de valider une idée, ou le dispositif "Créa-Boost"... La formation, c'est ce qui garantit entre autres la pérennité d'une entreprise. »

Dans l'Hérault, le taux de survie des entreprises accompagnées atteint 86 %. Sans accompagnement, il chute à 60 % au bout de trois ans, et 51 % après cinq ans.

Samuel Hervé rappelle qu'en 2018, la CCI Hérault lancera CCI Store, une plate-forme de services en ligne.

« Ce que nous constatons, chez les start-ups, c'est qu'elles ont souvent le niveau technologique requis mais qu'il existe une faiblesse sur la partie commerciale, que la Région veut combler par un dispositif pour leur permettre d'accéder aux marchés, déclare Marie-Thérèse Mercier, conseillère régional. Le Plan Entreprendre de la Région, c'est aussi accompagner les TPE et les grandes entreprises... Tout dossier de moins de 40 000 € sera réalisé en moins de 80 jours car il faut de la simplification et de l'agilité ! » « L'accompagnement de la Métropole se complète avec celui de la Région, ajoute Chantal Marion, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, en charge du développement économique. Nous ne devons plus travailler plus en silo mais de manière transversale. »

L'élue a fait la promotion du futur quartier Cambacérès de Montpellier, qu'elle est allée présenter hier au SIMI (salon de l'immobilier d'entreprise, du 6 au 8 décembre à Paris) : « Ce quartier sera la porte internationale de la Métropole, avec sa gare TGV à 5 minutes de l'aéroport, le tramway, la halle Totem, des entreprises, de la formation. Pour qu'un quartier marche, il faut de la mixité et de la vie ».

Le LabEx Entreprendre cité aux Etats-Unis

Balanced Scorecard est l'outil d'évaluation de la performance d'accompagnement à la création d'entreprise, mis au point par le LabEx Entreprendre, pour évaluer le travail réalisé par des structures comme des incubateurs ou pépinières d'entreprises. Karim Messeghem, directeur du LabEx Entreprendre, a annoncé que cet outil avait fait l'objet, cette année, d'une publication scientifique dans le réputé magazine américain Journal of Small Business Management. Un acte qui valide scientifiquement et légitime la démarche, et qui lui donne une visibilité internationale.

« C'est un tableau de bord avec quatre dimensions et une vingtaine d'indicateurs : l'apprentissage, la gestion des processus, la satisfaction des porteurs de projets et la dimension économique voire sociale, rappelle-t-il. La différence entre les dispositifs de suivi qui existent déjà, c'est une approche globale de la performance. L'enjeu maintenant est de le diffuser largement. Il faut voir comment les structures, mais aussi les politiques, vont pouvoir se l'approprier. Car c'est un sujet sensible... »

7 lauréats pour le Prix de la TPE

La finale du prix de la 15e édition du Prix de la TPE* se déroulait ce même jour, en clôture de La Place Créative. Sur les 123 entreprises participant, 12 ont été nominées sur chacun des quatre territoires concernés (l'Est Hérault, le Cœur d'Hérault, l'Ouest Hérault et le Gard) dans quatre catégories.

Sept lauréats ont été récompensés, avec des dotations allant de 1 000 à 2 000 € :

Dans la catégorie « Être » (mise en avant du parcours et de l'initiative du chef d'entreprise) : Pierre Bardina, Nino Robotics, à Clermont-L'Hérault (conception et fabrication de transporteurs personnels assis électriques pour faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite).

(mise en avant du parcours et de l'initiative du chef d'entreprise) : Pierre Bardina, Nino Robotics, à Clermont-L'Hérault (conception et fabrication de transporteurs personnels assis électriques pour faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite). Dans la catégorie « Faire » (récompense le produit ou le service proposé) : Nancy Aghilone, BIMP'Air, à Béziers (capsules de gaz haut pression nomades et rechargeables pour gonfler sans effort les pneumatiques et suspensions de vélo, moto ou voiture).

(récompense le produit ou le service proposé) : Nancy Aghilone, BIMP'Air, à Béziers (capsules de gaz haut pression nomades et rechargeables pour gonfler sans effort les pneumatiques et suspensions de vélo, moto ou voiture). Dans la catégorie « Piloter » (distingue l'ensemble des ressources mises en œuvre pour rendre l'entreprise performante) : Jérôme Lancelot, ASG 34, à Saint-Thibéry (fabrication, vente et location de structures de jeux et châteaux gonflables d'animation).

(distingue l'ensemble des ressources mises en œuvre pour rendre l'entreprise performante) : Jérôme Lancelot, ASG 34, à Saint-Thibéry (fabrication, vente et location de structures de jeux et châteaux gonflables d'animation). Trophée des TPE : Nicolas Senlanne, Ski Discount à Balaruc-le-Vieux (vente de matériel de ski et équipements de grandes marques à prix discount).

: Nicolas Senlanne, Ski Discount à Balaruc-le-Vieux (vente de matériel de ski et équipements de grandes marques à prix discount). Prix « Engagement durable » : Thibaux Piroux, Locavorium, à Saint-Jean-de-Védas (1e boutique de produits alimentaires 100 % d'origine locale, commerce solidaire et qualité agro-écologique).

: Thibaux Piroux, Locavorium, à Saint-Jean-de-Védas (1e boutique de produits alimentaires 100 % d'origine locale, commerce solidaire et qualité agro-écologique). Prix « Coups de cœur du jury » : William Bertache, Roller Dance, à Clermont-l'Hérault (plus grande piste de roller indoor de France, cours de roller, équipe de cheerleader,...) ; Cédric Aime et Elie Dacenko, Metal Sounds, à Saint-André-de-Sangonis (création de percussions mélodiques en métal).

* Co-organisé par la CCI Occitanie, les CCI de l'Hérault et du Gard, la « Fédération Jeune Chambre Economique Occitanie », les « Femmes Chefs d'Entreprises » (FCE) Gard/Hérault, le Pays Cœur d'Hérault, et la revue Hérault Juridique & Economique.