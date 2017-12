Santé, agro ou formation : Alès Audace récompense les projets d’entreprises

Le théâtre du Cratère d'Alès (30) était plein comme un œuf pour la cérémonie annuelle de récompense Alès Audace. Pour la 7e année, ce concours organisé par Alès Agglomération et son agence du développement économique Alès Myriapolis a récompensé une dizaine de projets d'entreprises nés dans le département.

Au total, 130 000 € de prix ont été distribués tant en numéraire de la part de l'agglomération qu'en accompagnement par Alès Myriapolis et l'École des Mines d'Alès.

1er prix du « concours général »* (25.000 €) et prix du public (3.000 €) : le projet Medcam consiste en un dispositif médical nettoyant, pendant les opérations mini-invasives, les caméras servant aux opérations en cœlioscopie.

« L'argent va nous servir à fabriquer le moule de ce dispositif », explique Clément Labiche qui conçoit ce projet en famille avec son beau-frère et sa sœur, professionnelle du secteur médical.

Primée dans la catégorie « commerces et services de demain » (12 000 €) le projet 30e Degré consiste en la création d'un lieu de micro-production de bière, de vin, de gin et de whisky.

« Quand les clients viendront dans notre boutique qui sera située près des halles d'Alès, ils viendront certes dans un magasin mais également dans un lieu de production se basant sur des matières premières locales », a expliqué sur scène Sylvain Cerene.

Durant la conférence succédant la remise de prix, Louis Gallois, notamment président du conseil de surveillance de PSA, a invité les industries à investir dans la robotisation plaidant : « Les robots ne détruisent pas l'emploi, ils sont la condition de l'emploi. »

* Les autres lauréats - Commerce : 2e prix (8 000 €) APB New Concept (décoration) ; 3e prix ex-aequo (5 000€ chacun) : Canturla (épicerie) et Osez la Bulle / Concours général : 2e prix (24 000 €) : Bonnal-E (auto de course électrique pour amateurs) ; 3e prix (16 000 €) : Belesa (cosmétiques issues de végétaux locaux) ; 4e prix (15 000 €) : Pages Maintenance, création d'une société dédiée à l'optimisation de la durée de vie des équipements de supermarchés ; 5e prix (10 000 €) : Icosystème (formation présentielle et en ligne autour de l'agroécologie).