Olivier Biscaye, nouveau directeur de la rédaction de Midi Libre

Nouveau patron de la rédaction, Olivier Biscaye (41 ans), diplômé de l'École de journalisme de Bordeaux, a intégré Midi Libre en mars dernier.

Ancien directeur des rédactions du groupe Nice-Matin (2009-2015) et directeur de l'information du Groupe des hebdos Normands (2003-2008), ce journaliste spécialisé dans la conduite des chantiers numériques (La Manche Libre, La Côte en Suisse, le magazine Stratégies) surpervisera la métamorphose des équipes vers le multimédia.

Le groupe entend accentuer le développement de Midilibre.fr et des supports numériques du titre. L'audience mensuelle digitale de la marque Midi Libre atteint 13 millions de visites, 4,2 millions de visiteurs et plus de 51 millions de pages vues.

Philippe Palat est nommé, à 57 ans, directeur du développement éditorial et du pole Magazines de Midi Libre.