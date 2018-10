Pilotage auto : 3.2.1 Perform va construire un site de 3500 m2

L'entreprise 3.2.1 Perform est un institut de développement des performances des pilotes automobiles qui, en plus de ses locaux (700 m2) situés à Egat (66), utilise un semi-remorque sur les plus grands circuits de course professionnelle, aménagé en cellule médicale et espace de préparation physique et mentale. Dans l'optique de développer son offre, 3.2.1 Perform prévoit de déménager sur la commune de Bolquère (66), où elle construira un nouveau site dédié à cette activité d'ici 2020.

Ce nouveau site, aménagé dans des locaux dont les travaux de rénovation ont commencé, s'étendra sur 3 500 m2. L'entreprise prévoit d'augmenter son parc machines (cardio, musculaires, balnéo, etc.) et d'installer un nouveau type de simulateur de course, fruit de sa propre R&D, qui nécessitera de 18 à 24 mois de travaux.

"Le simulateur disposera de plusieurs milliers de capteurs, afin d'avoir autant de réglages de course à disposition. Cela facilitera aussi l'acquisition de données par les ingénieurs qui supervisent les séances", détaille Xavier Feuillée, fondateur de 3.2.1 Perform.

Ouverture aux chefs d'entreprise

L'entreprise assure, à ce jour, le suivi régulier d'une soixantaine de pilotes, dont Sébastien Ogier (rallye), Esteban Ocon (formule 1), Stéphane Peterhansel et Cyril Despres (Dakar), etc. Mais 3.2.1 Perform oriente de plus en plus son activité vers les chefs d'entreprise (aéronautique, assurance, location...).

"Dans l'exigence des décisions à prendre, le degré d'implication ou la capacité de décision, la vie actuelle d'un entrepreneur est identique à celle d'un sportif de haut niveau. Nous lui proposons également de bénéficier de nos laboratoires pour travailler sur le mental, le ressenti, la technique, etc.", justifie Xavier Feuillée.

Les nouveaux locaux de 3.2.1 Perform seront construits sur un terrain de 4 ha où l'entreprise, dans un second temps, prévoit de bâtir un parc hôtelier (3 500 m2) et d'installer d'autres activités dédiées à la réception des athlètes, dont "une unité de récupération". L'investissement (montant non communiqué) est porté par 3.2.1 Perform et deux investisseurs privés.