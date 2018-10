55 000 entreprises créées en Occitanie en 2017

L'Agence France Entrepreneur*, qui se donne pour objet « de renforcer et mieux coordonner l'action nationale et locale en faveur de l'entrepreneuriat, prioritairement en faveur des territoires fragiles » a publié le 30 octobre les chiffres des créations d'entreprises en Occitanie pour l'année 2017, collectés par son observatoire.

Avec 54 997 nouvelles d'entités, la région enregistre une hausse de 4 % des créations par rapport à 2016, une hausse sensiblement inférieure à celle de la France entière (+ 7 %).

A l'instar de la France métropolitaine hors Île-de-France, la hausse du nombre de créations d'entreprises en Occitanie résulte de la hausse conjointe du nombre de créations d'entreprises traditionnelles (+ 4 %) et de créations de micro-entrepreneurs (+ 6 %).

Mais l'Occitanie apparait comme un territoire contrasté, avec des écarts importants suivant les départements. Ainsi, l'évolution du nombre de créations d'entreprises varie entre + 20 % pour la Lozère et - 11 % pour le Gers.

Les disparités territoriales apparaissent fortement marquées : alors que près de 14 000 entreprises ont vu le jour en Haute-Garonne et dans l'Hérault, le département de la Lozère n'a connu que 437 créations d'entreprises pour l'année 2017.

Au total, trois départements ont vu leur nombre de créations d'entreprises diminuer entre 2016 et 2017 : le Gers (- 11 %), le Gard (- 3 %) et le Lot (- 2 %).

« C'est le prolongement d'une période globale de diminution observée depuis 2011, observe l'Agence France Entrepreneur. D'ailleurs, ces départements enregistrent en 2017 leur plus bas niveau de créations depuis 2009. Ils ont, plus généralement, un faible dynamisme entrepreneurial. La Haute-Garonne s'inscrit dans une croissance du nombre de créations d'entreprises depuis deux ans (+ 22 %), ce qui a permis à ce département d'enregistrer, en 2017, son plus haut niveau de création depuis le début du siècle. »

Toujours selon l'agence, les différents départements qui composent la région sont fortement hétérogènes en matière de créations d'entreprises.

« Outre des forts écarts concernant l'évolution du nombre de créations entre 2016 et 2017, l'hétérogénéité concerne plus largement le dynamisme entrepreneurial des départements. La Haute-Garonne et l'Hérault, favorisés par les métropoles qu'ils accueillent, Toulouse Métropole et Montpellier Méditerranée Métropole, font preuve d'un fort dynamisme entrepreneurial. Ces deux départements comptent respectivement 156 et 141 créations pour 1 000 entreprises existantes, contre 89 à 129 pour les autres départements de la région, et 108 et 124 créations pour 10 000 habitants, contre 55 à 98. »