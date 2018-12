Gilets jaunes : effet domino dans les zones commerciales

Selon la CCI Hérault, les blocages installés en entrées de zones commerciales, en amont ou pendant le 3e week-end d'action des gilets jaunes, pénalisent l'ensemble des commerces (alimentaires et non alimentaires) présents sur place, au-delà des centres commerciaux. C'est le cas notamment dans la zone de Carrefour à Balaruc-le-Vieux, la plus vaste du bassin de Thau, ou encore de la zone La Méridienne à Béziers.

En plus de l'accès à l'offre commerciale, les barrages filtrants installés autour des centrales d'achat affectent aussi la desserte logistique à des kilomètres à la ronde selon le nombre de magasins couverts : plus de 200 pour la plate-forme d'Intermarché à Villeneuve-lès-Béziers (66 000 m2) et plus de 100 pour celle de Système U de Clermont-l'Hérault.

« L'impact se fait ressentir depuis les petits magasins présents dans l'arrière-pays jusqu'aux hypermarchés des grandes villes, au regard du rayonnement ces grandes plates-formes qui font de 50 000 à 60 000 m2 en moyenne », insiste la CCI 34.

Une activité parfois amputée de moitié

Dans l'ex-Languedoc-Roussillon, selon les derniers relevés des chambres de commerce, la perte de chiffre d'affaires varie autour de 35 %, dans le Gard et les Pyrénées-Orientales notamment. Entre 60 et 70 % des entreprises sondées accusent une baisse de fréquentation. À Montpellier, le centre commercial Odysseum (12 millions de visiteurs annuels) affichait de 50 à 60 % de passage en moins sur le week-end.

Globalement, les secteurs touchés se retrouvent aussi bien dans le commerce, que l'industrie, la construction, ou les services . « Nous accusons une baisse de chiffre d'affaires de 50 % et nous faisons face à une problématique pour que les salariés arrivent à l'heure et puissent rentrer chez eux, en raison d'un temps de trajet doublé, voire triplé », indique le gérant d'un réseau de quatre boutiques de téléphonie, à Montpellier, contacté par le Medef Montpellier Sète Centre-Hérault. Même perte de CA annoncée pour le dirigeant de quatre magasins d'articles de sport.