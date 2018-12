Place Créative : 8 entreprises à l’honneur lors du Prix de la TPE

Le Prix de la TPE était remis en marge de la manifestation Place Créative, forum dédié aux porteurs de projets dont la deuxième édition s'est tenue au Corum de Montpellier vendredi 7 décembre. Celle-ci a accueilli "2 300 entrepreneurs, autour de 530 experts et 2 000 participants aux conférences", selon le décompte donné par André Deljarry, président de la CCI Hérault, en fin de journée.

Six territoires concernés

Créé en 2003 sous l'impulsion du Club pour la Croissance et la Réussite des Entrepreneurs de Méditerranée (CCREM) et du SYDEL du Pays Cœur d'Hérault, le Prix de la TPE est co-organisé par la CCI Occitanie, les CCI Hérault, Gard, Haute-Garonne et Aude, la Fédération Jeune Chambre Economique Occitanie, les Femmes Chefs d'Entreprises (FCE) et le Pays Cœur d'Hérault. À la clef pour les finalistes : quatre trophées dont le trophée TPE, un prix "Engagement Durable", ainsi que des dotations allant de 1 000 à 2 000 €.

Sur les 182 entreprises participantes à cette édition, 18 ont été nominées sur chacun des six territoires concernés par le concours (l'Est Hérault, le Cœur d'Hérault, l'Ouest Hérault, le Gard et pour la première fois l'Aude et la Haute-Garonne).

De l'élevage collaboratif à la transition écologique