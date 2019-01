Cap Santé investit 20 M€ pour sa nouvelle clinique Saint-Louis à Ganges

(Crédits : DR)

Le groupe Cap Santé va investir 20 M€ pour la construction d’une nouvelle clinique sur la commune de Ganges (34). Le but : dynamiser l'offre de soins sur le territoire rural, notamment en chirurgie et médecine spécialisée, ainsi qu'en gériatrie. Avec ce projet, la clinique pourrait accueillir près de 35 000 patients par an contre 25 000 actuellement.