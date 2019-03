La Banque Populaire du Sud et LeadeR Occitanie signent un partenariat

LeadeR Occitanie, le cluster des entreprises régionales en croissance maîtrisée, poursuit la démarche de structuration de ses partenariats annoncée récemment : le 28 mars, il officialise la signature d'un accord de partenariat avec la Banque Populaire du Sud. Cette coopération se traduira par des actions sur certains axes stratégiques de LeadeR Occitanie, organisé en six commissions thématiques, chacune d'elle étant présidée par un chef d'entreprise.

"LeadeR Occitanie anime plusieurs commissions liées au métier de l'entreprise innovante et en croissance. Ce partenariat va nous permettre de co-animer certaines commissions avec les experts de Banque Populaire du Sud et d'ainsi proposer une expertise et des échanges très pointus qui permettront à nos membres de consolider leur croissance", explique Jalil Benabdillah, président du cluster.

De son côté, la Banque Populaire du Sud, banque régionale coopérative présente dans sept départements (Ariège, Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Sud Ardèche), assurera un support opérationnel à travers ses huit centres d'Affaires Entreprises, en synergie avec les "grappes territoriales" de LeadeR Occitanie.

"Concrètement, un chargé d'Affaires Entreprises sera présent et interviendra trimestriellement dans chaque comité, pour apporter son expertise sur l'ensemble des problématiques rencontrées par les membres de LeadeR Occitanie, avec une ambition et une exigence qui peuvent se résumer en trois mots : réactivité, proximité et valeur ajoutée. En parallèle, nous proposons également aux membres de Leader Occitanie de participer à nos réunions de club sociétaires entreprises organisées sur l'ensemble de notre territoire."

LeadeR Occitanie, qui rassemble plus de 200 groupes, ETI et TPE-PME régionales, est organisé en sept grappes territoriales localisés à Alès, Aveyron, Gard-Rhodanien, Montpellier, Nîmes, Tarn et Toulouse.

La Banque Populaire du Sud compte 501 300 clients, dont 214 000 sociétaires, et a accordé plus de 2,2 Mds € de nouveaux crédits (+ 25 %) en 2017.