Le FISE 2019 s’étend vers Ode à la Mer

Après une première étape à Hiroshima au Japon, du 19 au 21 avril dernier, la deuxième étape du FISE World Series 2019 arrive à Montpellier. L'événement phare des sports extrêmes en France, va réunir 128 compétitions sur cinq jours, dans 15 disciplines différentes.

"Cinq coupes du monde vont se jouer sur ce FISE World Series. Et nous accueillons en plus cette année deux nouvelles disciplines : l'escalade et le breakdance, précise Hervé André-Benoît, DG de la société organisatrice Hurricane, basée à Baillargues (34). Entre 2017 et 2018, les retombées médiatiques de l'événement ont déjà doublé et nous espérons faire aussi bien cette année, avec plus de 400 journalistes accrédités. C'est une édition qui s'annonce bien malgré la perte de notre partenaire SFR."