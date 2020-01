Solaris Logistique s'installe en Lozère

Solaris Logistique annonce sa création et son implantation, à Marvejols (48), conseillée par Lozère Développement. L'entreprise proposera des prestations d'audit et de conseil à des entreprises devant gérer des flux de marchandises mais "dont la logistique n'est pas le coeur de métier", notamment sur des sujets comme la mise en place de solutions sur mesure ou la supply chain.

Pour expliquer le choix de la Lozère, Solaris Logistique cite la proximité de l'autoroute A75 et la situation géographique du département, à la confluence des régions Occitanie, PACA et Auvergne-Rhône-Alpes. Elle confirme qu'elle opèrera sur tout le territoire national.

"Nous conseillons aussi bien la petite PME familiale qui va décider de s'équiper pour livrer elle-même ses clients, la grosse entreprise qui génère plusieurs millions d'euros de CA et pour qui la logistique est un élément stratégique ainsi que la structure publique dont la flotte de véhicules est un élément très couteux. Solaris Logistique ne propose pas de prestation de fret et nous sommes totalement indépendants vis-à-vis de toute entreprise de transport ou de location de véhicules industriels, ce qui nous permet de formuler des préconisations avec un regard externe, objectif et expert", indique le fondateur, Ralib Bourouiba.