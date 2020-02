KSM Production veut se renforcer sur l’Espagne

Initialement dédié à la fabrication puis la vente de mâts et gréements en aluminium pour les bateaux de plaisance et de course, l'entreprise KSM, fondée par Jean-Christophe Kerjouan et installée à Argelès-sur-Mer (66), s'est tournée en 1994 vers le marché des portails en aluminium sur-mesure. Depuis, elle se développe et fait aujourd'hui partie des leaders sur son segment.

KSM Production se tourne désormais davantage vers l'international, avec un projet de développement sur le marché espagnol dès cette année.

« L'étude du marché espagnol dans sa globalité est en cours mais nous avons déjà quelques clients sur le sud du pays avec qui nous travaillons, explique-t-on au sein de l'entreprise. La distribution s'effectue via un réseau de professionnels qui réalise la prise de cotes et la pose. »

Nouvelle unité d'usinage

Après des investissements réalisés depuis 2016 pour moderniser et automatiser les outils de fabrication ou encore optimiser la gestion des stocks grâce au numérique, l'entreprise poursuit sa stratégie avec une nouvelle unité d'usinage et de découpe 5 axes, dont la livraison est prévue début mars au plus tard.

Autre projet de développement en cours : la diversification...