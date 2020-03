S. Hervé (Medef) : « C’est une course contre la montre qui s’engage »

Comment s'organise les services du Medef localement ?

« Nous avons mis en place une permanence. J'ai participé à la visioconférence avec Geoffroy Roux de Bézieux (président national du Medef, NDLR) sur le décryptage des mesures pour qu'on se les approprie bien. Sophie Garcia (présidente du Medef Occitanie, NDLR) a créé groupe WhatsApp pour tout le territoire afin de faciliter le partage et la diffusion des informations. Au niveau local, la permanence n'a pas reçu tant d'appels que ça, mais les chefs d'entreprises reçoivent 30 messages par jour de tous les côtés et qui font 20 pages chacun ! On essaie de faire une synthèse de tout ça. Et nous travaillons déjà sur la préparation de l'après-crise. »

Quelles sont les consignes ?

« J'ai assisté à une réunion téléphonique organisée par la préfecture mardi 17 mars : le signal envoyé, ce n'est pas un arrêt complet de l'activité économique. On laisse aux employeurs la responsabilité de la santé et de la sécurité de leurs collaborateurs. Ce qui est problématique dans certains secteurs comme le bâtiment. Pour ce secteur, le préfet dit qu'il faut finir les chantiers urgents, comme sur les établissements de santé par exemple, mais sinon qu'il faut laisser les artisans disponibles pour les urgences et les nécessités au quotidien. Ainsi, les promoteurs sont invités à suspendre les levées de réserves et les réceptions de logements, ce qu'ils font pour 90 % d'entre eux. »

Comment réagissent les chefs d'entreprises ?

« Il y a trois cas de figures possibles. Pour ceux qui sont fermés depuis samedi, comme les commerces, les hôtels, les restaurants, ils doivent mettre en œuvre les mesures présentées par le gouvernement pour être sûrs d'avoir un peu de trésorerie. Au 17 mars, seulement 77 autorisations de chômage partiel avaient été enregistrées sur l'Hérault. La plate-forme a été en panne car les serveurs sont surchargés, mais l'État réagit bien, ce sont de vraies bonnes mesures. Pour ceux qui doivent continuer une activité de 1e nécessité, comme les établissements de santé, la restauration collective ou les électriciens, c'est le rôle de l'employeur de faire un plan de continuité d'activité, de voir comment s'organiser avec des salariés en moins. Il faut expliquer que le chômage partiel, ce n'est pas 0 ou 100, on peut moduler. Enfin, pour ceux qui peuvent faire du télétravail, il faut se dire qu'il peut s'organiser avec un formalisme exceptionnellement allégé. Il est important que les chefs d'entreprises panachent les différents dispositifs existants. »

Sur quoi portent majoritairement leurs inquiétudes ?