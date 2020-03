Ces entreprises du Languedoc où il fait bon travailler

Cela peut paraître paradoxal de publier un classement des entreprises où il fait bon travailler à l'heure où un confinement sanitaire bloque le plus clair de l'économie du pays. Cependant, Great Place to Work France a fait le choix de maintenir cette semaine sa date de publication en justifiant qu'il est « important de continuer à montrer tout ce qu'il y a de positif et d'enthousiasmant dans les entreprises ».

« Il y a eu un "avant" et il y aura un "après" : reconnaître ces 93 organisations exceptionnelles, c'est inspirer positivement toutes celles qui auront besoin de se tourner vers des projets porteurs de sens et d'engagement », argumente Great Place to Work France qui, pour établir son palmarès, interroge de façon anonyme l'ensemble des salariés des groupes candidats.

Trois entreprises d'Occitanie distinguées

La palme revient à Royal Canin, dont le siège mondial se trouve à Aimargues, dans le Gard, où l'entreprise emploie plus de 450 personnes. Avec l'ensemble des sociétés du groupe Mars France (M&M's, Wrigley, Ebly,...), la société se classe première dans la catégorie des entreprises de plus de 2 500 salariés devant Decathlon (2e) et le cabinet EY (4e) qui comptent plusieurs implantations dans la région Occitanie.

Chez Royal Canin, 88 % des salariés apprécient la contribution citoyenne de leur entreprise. C'est notamment par la qualité des formation internes que Royal Canin et Mars se démarquent des autres sociétés.

« Nous partons du principe que tous les associés (le nom donné aux salariés du groupe Mars, NDLR) sont des leaders et qu'ils ont besoin d'avoir un excellent manager, explique Stéphanie Domange, la P-dg de Mars Wrigley France. Aussi, depuis 2016, l'ensemble des encadrants a reçu au moins une formation afin de lui permettre d'améliorer la façon dont il accompagne ses équipes. Et cela vaut à tous les niveaux de la société, y compris le mien. »

Ainsi, le groupe a-t-il investi dans le développement des talents à travers des programmes de formations tels que la « Mars University », qui propose près de 240 formations chaque année.

Performance notable : c'est la 11e année consécutive que Royal Canin figure dans ce classement en France. Une stratégie entrant dans la perspective d'une stratégie mondiale de sa maison-mère puisque dans tous les pays où l'enquête Great Place to Work existe, Mars concourt.

Un réseau social d'entreprise chez Bleu Libellule

Autre société régionale récompensée : Bleu Libellule. Est-ce un hasard ? Son siège se trouve à Gallargues-le-Montueux... à moins d'un kilomètre de l'usine Royal Canin.

Ici, 91 % des 750 collaborateurs se disent fiers des réalisations de l'entreprise. C'est la première fois que Bleu Libellule figure dans ce classement, où elle se positionne à la 28e place des sociétés comptant entre 250 et 1 000 salariés.

Spécialisée dans la distribution de produits à destination des professionnels de la coiffure et de l'esthétique, Bleu Libellule se distingue par la création d'un réseau social d'entreprise. Cet outil numérique « a favorisé une forme de communication plus spontanée et moins hiérarchique. Chaque membre de l'organisation (direction et collaborateurs) a la possibilité de s'exprimer sur le mur de ce réseau social qui joue aussi le rôle de plate-forme de formation digitale », avance l'entreprise, qui a réalisé l'an dernier 110 M€ de chiffre d'affaires.

Enfin, dernière entreprise d'Occitanie distinguée, Valiantys, une société toulousaine experte en solutions numériques développées par l'éditeur Atlassian. Elle se classe 26e dans la catégorie 50 à 250 salariés. Dans cette entreprise, 95 % des collaborateurs apprécie « d'accomplir [son] travail correctement sans [se] faire contrôler constamment ».