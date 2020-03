La Tribune décrypte les dispositifs de soutien aux entreprises face au Covid-19

(Crédits : La Tribune)

Le mercredi 1e avril à 10 h 30, La Tribune Montpellier, en partenariat avec la CCI Hérault, le Medef Hérault Montpellier, la CPME Hérault et l’U2P Hérault, propose un rendez-vous en live-vidéo pour décrypter les différents dispositifs de soutien déployés pour aider les entreprises à surmonter la crise du Covid-19. Cette table ronde numérique sera diffusée gratuitement et en live sur notre site internet et sur notre Facebook.