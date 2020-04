Covid-19 : « La gendarmerie vient de créer un groupe Cyber à Montpellier »

Le général Jean-Valéry Lettermann, commandant adjoint de la Région de gendarmerie d’Occitanie (sur l’ex-Languedoc-Roussillon) et Commandant du Groupement de Gendarmerie départementale de l'Hérault. (Crédits : DR)

Afin de contribuer à prémunir autant que possible les entreprises du risque de cambriolages et de cybermenace durant la période de crise sanitaire, la gendarmerie nationale a réorganisé ses forces et priorisé ses missions. Le général Jean-Valéry Lettermann, commandant adjoint de la Région de gendarmerie d’Occitanie (responsable régional sur l’ex-Languedoc-Roussillon) et Commandant du Groupement de Gendarmerie départementale de l'Hérault, explique.