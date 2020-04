Dirigeants de TPE/PME et Covid-19 : comment rebondir par l’efficacité commerciale ?

Contrairement aux idées reçues, la formation professionnelle ne concerne pas que les salariés, ni uniquement les grandes entreprises, qui plus est en temps de crise sanitaire et économique. Certains organismes de formation adaptent leur offre aux besoins des patrons de petites entreprises.

C'est le cas de Montpellier Business School, qui propose une offre spécifique visant à accompagner les patrons de TPE/PME. Soutenir et accompagner les dirigeants en difficulté, rester compétitif sur le marché, repenser son business model... Tels sont les enjeux de l'école. Une formation adaptée aux petites, très petites entreprises (TPE) et aux entrepreneurs afin d'appréhender au mieux le redémarrage économique et préparer l'avenir de son entreprise, voire de la sauver.

Développer son entreprise par la performance commerciale

Ouverte à tous les dirigeants sans prérequis particulier, ce module est constitué de 4 parties :

Les leviers du développement commercial

Le pilotage de l'action commerciale

La rentabilité de l'action commerciale

La consolidation de ses marchés

Durant chacune de ces parties, sous forme d'ateliers en sous-groupes et de brainstorming, les participants sont amenés à redonner du sens à leur stratégie en définissant un nouveau cap en cohérence avec les besoins identifiés. Ils apprennent à adapter leur activité aux évolutions environnementales et comportementales (situation de crise, révolution digitale, intelligence artificielle...) via des études de cas. Ils se confrontent par ailleurs à la gestion du changement organisationnel, aux nouvelles techniques de management et aux outils de pilotage et coaching collectif.

L'emphase est enfin mise sur les « soft skills », ces compétences comportementales qui permettront aux participants de développer leur leadership en optimisant leurs prises de parole en public ou encore en renforçant leurs postures de leader, qu'elle soit physique, émotionnelle et corporelle.

En option, dirigeants et entrepreneurs peuvent bénéficier de sessions de coaching individuel ou de « team coaching » pour accompagner le changement auprès de leurs équipes.

Le module « Développer son entreprise par la performance commerciale » vient s'imbriquer dans une offre plus large destinée aux dirigeants de TPE/PME et finançable par les fonds de la FPC.

